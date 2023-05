Ted Lasso : Qu’est-il arrivé au père de Jamie ?

Dans l’épisode 11 de la saison 3 de Ted Lasso, on aperçoit brièvement le père de Jamie Tartt après le match de Manchester City. Que lui est-il arrivé ? Où est-il ?

Personne n’est irréprochable dans Ted Lasso, mais aucun conflit n’est permanent. Au final Roy Kent a fini par pardonner Trent Crimm, Keeley et Roy sont en train de régler leurs problèmes, et il semble même que Nate sera accueilli à bras ouverts à AFC Richmond.

Bien sûr, bien que tout finisse toujours par s’arranger, certains antagonistes ont eu une présence marquante dans la série comme Edwin Akufo, le milliardaire ghanéen qui voulait débaucher Sam pour le Raja Casablanca ou encore James Tartt, le père de Jamie dont les abus et les intimidations ont été mis en évidence dans la saison 2.

James a à peine été mentionné dans la saison 3, mais il fait une apparition surprise dans l’épisode 11, laissant les téléspectateurs dans le doute.

Que se passe-t-il avec le père de Jamie dans Ted Lasso ?

Dans l’épisode 11, le père de Jamie semble être en désintoxication suite aux événements des deux premières saisons. La dernière fois que nous avons vu James à l’écran, Jamie lui avait donné un coup de poing dans le vestiaire à Wembley après la défaite de Richmond. Il a par la suite erré dans les rues avant de se mettre à poursuivre Beard, mais quelqu’un l’a mis KO.

L’un des principaux points de l’intrigue de l’avant-dernier épisode est Jamie qui lutte pour retrouver son étincelle sans chercher à lutter contre l’ombre de son père.

“Je pensais enfin être débarrassé de lui, mais j’ai toujours fait ce que j’ai fait parce que… qu’il aille se faire foutre, et maintenant que je me fiche de lui, c’est comme… tu sais quand certains gars ne peuvent pas avoir d’érection ? C’est comme si j’avais ça dans mon âme”, a-t-il dit à sa mère. Elle lui a répondu qu’il “ne changera jamais, jamais” et Jamie lui a toujours prouvé le contraire.

Elle ajoute que son père sera “énervé dans les tribunes, soutenant l’équipe adverse”, mais quand vient le coup d’envoi du match, il est introuvable. Alors que Jamie quitte le terrain, il est accueilli par les acclamations de ses anciens fans, et deux hommes sont aperçus avec des flasques. “Son père aurait été fier”, dit l’un d’eux.

Alors que tout le monde pensait qu’il était mort, il est donc bel et bien vivant et particulièrement. Bien que sa situation reste assez floue, il semble suivre une cure de désintoxication, entouré de personnes buvant du thé et mangeant des biscuits tout en regardant le match. Le plus surprenant est qu’il semble être ravi de voir Jamie, même quand il joue pour l’équipe adverse.