Explication du final de la saison 3 de Sweet Tooth : Gus sauve-t-il le monde ?

La saison 3 de Sweet Tooth offre de nombreuses réponses aux spectateurs : quelles sont les origines du Fléau et comment y mettre un terme ? Gus retrouve-t-il sa mère Birdie ? On vous explique la fin de la série Netflix.

C’est en 2021 que Netflix a présenté pour la première fois la série Sweet Tooth à ses abonnés. L’adaptation des comics de Jeff Lemire entraînait alors ses spectateurs dans un monde en pleine mutation. Dans cette Amérique post-apocalyptique, les hommes font difficilement face au Fléau, terme donné au duo entre une Maladie mortelle et les soudaines naissances de bébés hybrides, mi-humains, mi-animaux.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au milieu de nombreux groupes de personnages aux intentions variées, le jeune Gus doit lutter pour retrouver sa mère et obtenir des réponses à ses questions. Le garçon aux bois et aux oreilles de cerf semble malheureusement au centre de nombreuses intrigues. Or, la saison 3 de Sweet Tooth a promis de mettre un point final à son périple et d’offrir toutes les réponses à nos questions.

On vous explique tout sur le final de la saison 3 de Sweet Tooth, entre les origines du Fléau et la manière de l’arrêter, en passant par le sort réservé aux différents protagonistes de la série Netflix.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de Sweet Tooth !

Que s’est-il passé en 1911 avec le capitaine James Thacker dans Sweet Tooth ?

Le Fléau est plus ancien qu’il n’y paraît : ses origines remontent à 1911, lorsque le capitaine James Thacker s’est rendu en Alaska dans le but de trouver un remède “à tous les maux“. Au lieu de quoi, le marin a provoqué une force de la nature.

netflix

Au fil des découvertes des personnages et des flash-backs dans la saison 3 de Sweet Tooth, on découvre ainsi que le capitaine a découvert une grotte dans laquelle se trouve un étrange arbre, dont la ramure rappelle celle d’un cerf plutôt que d’un végétal. Mais trop cupide, le capitaine ne s’arrête pas à sa découverte et souhaite emporter avec lui le “Sang de la Terre”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il utilise donc sa hache pour voler la sève de l’arbre, dont la texture rappelle un sang épais. Mais le remède devient un fléau : Tacker et son équipage se retrouvent infectés par une Maladie qui agite leur petit doigt, et tous décident de prendre du poison pour ne pas ramener le virus chez eux. Seul, le capitaine se retrouve alors victime d’une des fleurs violettes créées par la Maladie : la plante pousse directement de sa poitrine, qu’elle va perforer.

Il y a cependant un survivant : Ikiaq, une native d’Alaska en couple avec Burke, un des hommes de l’équipage. La femme refuse de se donner la mort, car elle est enceinte. Mais elle est elle aussi touchée par les conséquences de l’acte de Thacker, et son enfant Munaqsriri se retrouve hybride, mi-homme mi-caribou. C’est lui qui, plus tard, sera surnommé “l’Homme-Caribou” par les locaux et considéré comme une légende urbaine.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quelles sont les origines du Fléau dans Sweet Tooth ?

netflix

L’équipage de Thacker anéanti, on pourrait croire que la Maladie ne peut plus se propager. Malheureusement, la sève de l’arbre-cerf finit par couler dans la glace et est emportée plus loin… jusqu’à une équipe de scientifiques, dont fait partie Birdie, qui décide d’utiliser des échantillons pour leurs expériences.

Avec les expériences, les enfants animaux naissent, et la Maladie se propage dans le monde, libérée de la glace par les scientifiques. Ce ne sont donc pas les hybrides les responsables : les nouveau-nés ne sont qu’un des symptômes du Fléau. Et si l’Homme-Caribou est le tout premier hybride, Gus est lui aussi le premier, en tout cas de sa génération. Il peut donc enrayer la malédiction en se rendant dans la grotte, dans l’espoir d’arranger les choses en les réparant.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui sont les Zhang et le Dr Singh est-il de leur côté ?

Mrs. Zhang est la dernière cheffe de guerre après la mort du général Abbot dans la saison 2 de Sweet Tooth. Elle aussi est résolue à éliminer les hybrides pour faire perdurer l’espèce humaine, et finit par convaincre le Dr Singh de rejoindre son camp.

netflix

Ses méthodes sont différentes d’Abbot : bien que remplie de haine pour les hybrides, elle préfère concentrer ses efforts sur son “ranch de maternité”, où elle teste différents programmes dans l’espoir que les femmes enceintes de son territoire accouchent de bébés humains.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Zhang considère qu’en Gus se cache la clé pour arrêter les naissances hybrides ou encore la Maladie. Elle compte donc le tuer pour en extraire une solution au Fléau, mais change d’avis quand le Dr Singh lui propose une alternative : Gus devra toujours être sacrifié, mais cette fois dans la grotte.

Le docteur profite simplement de Zhang pour atteindre son objectif, obnubilé par son besoin de trouver un remède après toutes les horreurs qu’il a commises. Renoncer reviendrait pour lui à fermer les yeux sur ses crimes, il considère donc ne plus avoir le choix. Singh n’est donc ni du côté de Zhang ni de celui de Gus : il se contente d’aller là où il aura le plus de chance d’achever sa quête.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui meurt dans la saison 3 de Sweet Tooth ?

La saison 3 de Sweet Tooth étant aussi la dernière, beaucoup de personnages meurent dans ses épisodes.

netflix

Birdie, la maman de Gus, meurt en protégeant son fils du couteau destiné à sacrifier le petit près de l’arbre-cerf dans la grotte. Choqué, le garçon voudra se sacrifier et se retrouvera dans un monde spirituel dans lequel sa discussion avec l’esprit de son père l’aiguillera sur la bonne voie.

Le docteur Singh aussi décédera, mais en faisant une ultime bonne action : il protégera Gus alors que la grotte sera en train de s’effondrer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté des ennemis, Jordan perdra la vie dans l’accident de la Bête, un véhicule monstrueux qui se permet au passage une référence à Mad Max : Fury Road grâce au leitmotiv de sa musique – le film de George Miller appartenant à Warner, qui produit également Sweet Tooth.

L’un des fils de Rosie, Bruno, meurt après que Becky ait défendu sa sœur d’une attaque des garçons-loups.

Que se passe-t-il à la fin de Sweet Tooth ?

La fin de Sweet Tooth se décide dans la grotte de l’arbre-cerf : grâce à la décision de Gus, les humains sont sauvés de la Maladie et les hybrides pourront continuer d’exister.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

netflix

Mais y parvenir n’aura pas été simple. Quand Zhang retire la hache pour voler le Sang de la Terre, elle renforce en réalité la Maladie : tout le monde l’attrape, y compris les personnes qui ne se trouvaient pas dans la grotte.

Dans sa tentative de se sacrifier après le choc de la mort de sa mère, Gus retrouvera le fantôme de son père, qui lui expliquera qu’il faut parfois faire table rase du passé pour permettre à l’avenir de s’épanouir. De nouveau dans la grotte, Gus mettra le feu à l’arbre-cerf, pour “laisser la nature choisir“. Alors qu’il quitte la grotte, on découvre que le bois cassé que l’enfant a laissé derrière lui est surmonté d’une pousse de plante : un arbre-cerf va donc certainement repousser dans la caverne.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À la fin de Sweet Tooth, les hybrides continuent donc de naître et remplaceront à terme les humains. Mais les humains encore en vie ont été épargnés, puisque la Maladie a disparu.

Qui est le narrateur de Sweet Tooth ?

Le narrateur dans la série Sweet Tooth est Gus, qui a vieilli depuis les événements dépeints dans les trois saisons.

Matt Klitscher/Netflix

Le héros vit désormais dans les bois avec d’autres hybrides, est en couple avec Wendy, et toute l’histoire que les spectateurs ont pu découvrir a en réalité été racontée à des hybrides plus jeunes.

On apprend également que Jepperd, alias Grand Costaud, a survécu malgré ses blessures dans la grotte. Il a suivi son ami Gus, a veillé sur les hybrides, et est toujours en vie bien des années plus tard, dans l’épisode final de Sweet Tooth.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série Sweet Tooth est terminée et n’aura probablement pas de saison 4, mais si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également consulter notre liste des séries qui sortent en streaming ce mois-ci.