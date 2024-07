Résumé des saisons 1 et 2 de Sweet Home : que s’est-il passé avant la saison 3 ?

Les monstres de Sweet Home sont de retour sur Netflix, mais un petit rappel des précédentes saisons peut s’avérer nécessaire pour les spectateurs : que s’est-il passé avant la saison 3 du K-drama ?

La force de Netflix réside en grande partie dans le nombre de ses séries, mais surtout dans l’aspect international de ses productions. Alors que les mahnwas, bandes dessinées coréennes, ont commencé à conquérir les pays occidentaux, la plateforme de streaming s’est de son côté intéressée aux K-dramas et a pu présenter des séries originales sortant des sentiers battus.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Entre Squid Game et Kingdom qui ont cartonné chez les abonnés, se trouve une autre série coréenne particulièrement appréciée : Sweet Home, qui vient de sortir sa troisième et dernière saison. Mais l’adaptation du webtoon de Kim Carnby et Youngchan Hwang est aussi complexe que longue, et un rappel des événements des saisons 1 et 2 ne ferait pas de mal pour ceux qui veulent retrouver Hyun-su sans perdre le fil. On vous fait le récapitulatif des premiers épisodes de la série, avant la saison 3.

L’article continue après la publicité

Résumé de la saison 1 de Sweet Home

La première saison de Sweet Home nous permet de découvrir les personnages principaux de la série, enfermés dans un immeuble résidentiel alors qu’une étrange épidémie transforme les humains en monstres en fonction de leurs désirs.

L’article continue après la publicité

netflix

La série commence en suivant Cha Hyun-su, un jeune homme en dépression depuis la mort de ses parents dans un accident. Son objectif est clair : mettre fin à ses jours. Mais il est interrompu par une jeune voisine, Lee Eun-yu, et remet finalement à plus tard sa mort. Sauf que le bon moment n’arrivera jamais, des incidents commençant à se déclarer dans l’immeuble dans lequel il vient de déménager.

L’article continue après la publicité

On découvre rapidement que des humains se transforment en monstres variés. Les résidents décident de se retrancher dans le bâtiment, et pensent d’abord que l’infection se transmet par le sang. Mais un tour sur les réseaux sociaux leur permet de comprendre que ce sont les désirs enfouis qui provoquent la transformation. Avant de muter, les infectés saignent abondamment du nez : c’est dans ce laps de temps qu’il est encore possible de les tuer pour de bon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les choses dégénèrent rapidement en Corée : le président se transforme en direct à la télévision, et la loi martiale est appliquée, permettant à l’armée de prendre le pouvoir. Dans l’immeuble, la paranoïa s’empare des résidents. Quand on découvre que Cha Hyun-su saigne du nez, on décide de le mettre en quarantaine, où il sera rejoint par d’autres infectés. Mais contrairement à ces derniers, il ne se transforme jamais en monstre. Lee Eun-yeok, le frère d’Eun-yu et leader du groupe de résidents, l’utilise donc pour accomplir des tâches dangereuses, se servant de sa force physique et de ses capacités de guérison conférées par sa presque transformation.

L’article continue après la publicité

netflix

De son côté, une femme pompier nommée Seo Yi-kyung quitte l’immeuble pour partir à la recherche de son mari. Elle ne retrouve de lui que son ordinateur, contenant des informations précieuses sur la maladie, que le disparu considère comme une malédiction. Quant au mari, il aurait été le patient zéro. Mais avant d’en découvrir davantage, Yi-kyung se fait capturer par des soldats. En échange d’informations sur son époux, elle accepte de mener les militaires à l’immeuble résidentiel et à Hyun-su, qui les intéresse pour sa capacité à résister à la transformation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’immeuble est cependant victime d’un autre groupe avant l’arrivée des soldats. D’autres hommes armés s’approprient les lieux et terrifient les habitants. Jusqu’à ce que le chef soit trahi par un des siens, qui le jette du toit. L’homme, du nom de Sang-won, explique alors à Hyun-su être lui aussi un cas spécial, un monstre capable de rester humain, et essaie de le convaincre de rejoindre son camp – celui des monstres. Les choses dérapent quand l’inconnu abat dans le dos des amis de Hyun-su. Ce dernier perd la tête et dévoile alors sa véritable apparence de monstre : une aile composée de lames remplace son bras droit et lui permet de tuer son homologue.

L’article continue après la publicité

L’armée débarque ensuite et tire sur tout ce qui bouge aux environs de l’immeuble, forçant les résidents à fuir par un tunnel. Lee Eun-yeok demande à sa sœur Eun-yu de partir avec les autres et reste dans le bâtiment : il est infecté et se transformera bientôt en monstre. Croyant pouvoir s’échapper, les habitants finissent malgré tout par se faire attraper par les soldats. Enfin, Hyun-su se rend et est embarqué par l’armée. Mais son véhicule est détourné : Sang-won, qu’il croyait avoir tué, a pris possession du corps de Sang-wook, un de ses amis précédemment assassinés, et a pris le volant de la voiture.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Résumé de la saison 2 de Sweet Home

La saison 2 permet d’y voir plus clair sur la transformation en monstre, tout en dévoilant la suite des aventures des résidents devenus des réfugiés gérés par l’armée. De son côté, Hyun-su participe à des expériences douloureuses dans l’espoir vain de trouver un vaccin.

netflix

La saison 2 présente de nombreux nouveaux personnages et commence avec le docteur Lim Se-yeon, à qui la mission de trouver un vaccin a été confiée. Mais plutôt que chercher un remède, le scientifique, fasciné par les monstres, préfère mener des expériences violentes et sanglantes sur les infectés. L’homme pense qu’en réalité, c’est l’humanité qui est un virus, et les monstres seraient le véritable remède. Il prétend toutefois être sur le point de trouver un vaccin pour s’assurer qu’on ne se débarrasse pas de lui. Il finit par mettre la main sur Hyun-su. Car le jeune homme, après s’être battu contre Sang-won, décide de rejoindre de lui-même le laboratoire dans le but d’aider les recherches pour trouver un vaccin contre la malédiction.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans la première partie de la saison 2 de Sweet Home, les résidents de l’immeuble sont devenus des réfugiés que l’armée dirige vers un ancien stade olympique pour les “protéger“. Malheureusement, le gouvernement militaire a un tout autre plan en tête, consistant à empêcher l’épidémie monstrueuse en tuant les civils avant qu’ils n’entament leur transformation. Après avoir mis tous les survivants dans le stade, des missiles sont envoyés sur le complexe sportif. En tout, le voyage tumultueux des réfugiés et le bombardement auront tué de nombreux membres du groupe initial des résidents. Ne restent alors plus grand-monde, sinon Lee Eun-yu, le petit garçon Kim Yeong-su et une dame du nom de Cha Jin-ok.

L’article continue après la publicité

Mais les membres du gouvernement ne s’en sortent pas mieux de leur côté : découvrant leurs machinations, le sergent chef Tak assassine ses supérieurs et épargne le docteur Lim, qui lui certifie être capable de reproduire le vaccin qu’il aurait découvert. Hyun-su, lui, découvrira qu’il a été manipulé et quittera également le laboratoire. Enfin, Seo Yi-kyung, qui avait infiltré le labo pour retrouver son mari, découvre le corps de ce dernier, sans vie. Le bébé qu’elle portait alors grandit à une vitesse fulgurante dans son ventre et provoque l’accouchement. Elle quitte de justesse le laboratoire avant sa destruction, et accouche sur un lac glacé. Lorsque la glace cède sous son poids, elle n’a la vie sauve que grâce au bébé, qui la tire jusqu’à l’air libre… grâce au cordon ombilical. Enfin, les survivants du stade, menés par le sergent chef Tak et ses hommes, sont finalement accueillis dans la zone souterraine du complexe olympique. C’est en effet ici qu’une femme, surnommée cheffe Ji, s’est installée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On retrouve ensuite les survivants un an plus tard, bien installés dans le stade qui s’avère géré par deux figures d’autorité : le sergent-chef Tak et ses soldats surnommés les “Corbeaux” s’occupent de la sécurité et de l’approvisionnement en vivres, tandis que la charismatique cheffe Ji veille à l’organisation et à l’entretien des lieux.

Mais tout ne se passe pas pour le mieux dans le refuge souterrain : Eun-yu est un jour attaquée par le mari de la cheffe Ji, alors qu’il se transforme en monstre. Elle est sauvée par un autre monstre qui ne dévoile pas son identité. La jeune fille pense aussitôt qu’il s’agit de son frère Eun-yeok. Pour le protéger des soldats, elle décide de ne pas parler de son sauveur, mais on lui impute alors le meurtre du mari de Ji, et elle devient vite le mouton noir du stade. Défiant la nouvelle règle de ne plus sortir à l’extérieur, la jeune fille sera encore une fois sauvée par un monstre. Ensuite accompagnée par Chan-yeong, un soldat amoureux d’elle, la jeune fille retournera à l’extérieur pour essayer de trouver son frère. Tous deux tomberont dans un piège et seront sauvés par deux voyageurs, Ha-ni et Wang Ho-sang, qui finiront par les laisser partir – non sans avoir drogué le soldat, qui plaisait à Ha-ni…

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

netflix

Du côté d’Eun-yu, il faudra attendre le troisième sauvetage pour qu’elle comprenne que son bienfaiteur en fait de Hyun-su. En effet, c’est en rencontrant Ah-yi, une mystérieuse petite fille capable de transformer les humains en monstres qu’elle contrôle, qu’Eun-yu se retrouve en présence de son ancien ami.

Un an plus tôt, le garçon s’est échappé du laboratoire et a retrouvé Yi-kyung qui venait d’accoucher et refusait d’accepter que son enfant soit un monstre. Le jeune homme a alors décidé d’emmener le bébé avec lui et de l’élever. Il a finalement été rejoint par Yi-kyung qui regrettait d’avoir rejeté sa fille. La famille réunie aurait pu être heureuse, si des hommes n’avaient pas fait irruption sur le bateau occupé par Yi-kyung pour brutaliser Ah-yi. Pour résister aux actes de violence, la petite a dû grandir jusqu’à devenir une adolescente. C’est également durant cet incident que ses pouvoirs se sont éveillés, effrayant sa mère. Face au rejet de Yi-kyung, Ah-yi a fini par se mettre en colère et a fugué, après avoir mis le feu au bateau sur lequel se trouvait encore sa mère.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

À l’agonie, Yi-kyung est amenée par Hyun-su dans un hôpital abandonné. Sa fille la rencontre alors pour un dernier échange, mais se contente de la transformer en monstre. Déchirée entre deux désirs profonds, celui de tuer sa fille et celui de l’aimer, Yi-kyung souffre de sa transformation. Hyun-su n’a d’autre solution que d’abréger ses souffrances en la tuant, ce qui le traumatise et permet au monstre en lui de surgir pour prendre le contrôle de son corps.

L’article continue après la publicité

netflix

La fin de la saison 2 de Sweet Home permet également de découvrir de nouveaux secrets inquiétants chez les autres personnages. On apprend ainsi que la cheffe Ji dissimule un monstre dans un recoin secret du stade, et le nourrit avec des réfugiés. Quant au sergent-chef Tak, il a lui aussi entamé sa transformation. Le docteur Lim y voit une opportunité et lui promet de l’aider à guérir, s’il lui permet de retourner au laboratoire pour récupérer des affaires laissées sur place une année plus tôt. Le militaire accepte et l’envoie avec une escorte de plusieurs Corbeaux. En arrivant sur place, le docteur Lim, le sergent Kim et les autres soldats découvrent d’étranges cocons de monstres brillants, mais aussi des cas spéciaux ayant résisté à la transformation en monstre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, de retour au bâtiment de la saison 1 de Sweet Home, la série montre un des cocons en train de s’ouvrir. Son contenu effraie les monstres alentours, suggérant que la créature les surpasse en puissance. Or, il s’agit du frère d’Eun-yu, Eun-yeok, revenu à lui en conservant son apparence humaine.

La saison 3 de Sweet Home est sortie le 19 juillet 2024 sur Netflix. Et si ça ne vous suffit pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux films et séries ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.