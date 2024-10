Explication de Sweet Bobby sur Netflix : Pourquoi Simran Bhogal a menti si longtemps ?

Sweet Bobby – Imposture sur Mesure vient de débarquer sur Netflix, laisse les spectateurs avec une grande question : pourquoi Simran Bhogal a-t-elle fait cela ?

L’automne est la période d’Halloween, et Netflix a décidé de cumuler les œuvres du genre du true crime pour plonger ses abonnés dans des histoires sordides mais vraies. Entre Monstres : L’histoire de Lyle et Erik Menendez et le prochain film Une Femme en jeu, la plateforme de streaming s’amuse à présenter des récits tirés de faits réels. Et quoi de mieux pour l’occasion qu’un vrai documentaire, cette fois sur une histoire de catfishing ? C’est ce que propose justement Sweet Bobby : Imposture sur mesure, sorti le 16 octobre 2024 sur le catalogue.

Pendant neuf ans, Kirat Assi a cru discuter avec un médecin nommé Bobby Jandu. Une amitié qui s’est finalement transformée en longue histoire d’amour, mais qui s’est avérée factice. Car la vérité a éclaté, et personne n’aurait pu anticiper l’ampleur de l’affaire. Pourtant, si le documentaire s’attache à faire monter le suspense sur l’identité du catfish – ou imposteur -, une autre question se pose automatiquement après le visionnage du film : pourquoi avoir agi de la sorte, et aussi longtemps ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du documentaire Sweet Bobby – Imposture sur mesure.

Qu’a fait Simran Bhogal à Kirat Assi dans Sweet Booby ?

Simran Bhogal s’est fait passer pour Bobby, un médecin duquel Kirat Assi, sa cousine, a fini par tomber amoureuse.

Netflix

Après une confrontation avec le vrai Bobby, Kirat a découvert que sa longue saga d’amour avait été orchestrée par sa cousine, Simran Bhogal. La première surprise dans Sweet Bobby sur Netflix est que Bobby existe réellement, contrairement à ce que l’on peut retrouver dans d’autres scandales de catfishing. Il en va de même pour sa femme Sanj et son frère JJ : Simran a en fait véritablement fréquenté JJ, ce qui lui a permis d’ajouter un fond de vérité à son mensonge. Mais les personnes avec lesquelles Kirat interagissait n’étaient que des faux comptes, tenus par Simran.

En endossant ces identités, Simran a convaincu Kirat que Bobby a été blessé par balle au Kenya, a développé une maladie potentiellement mortelle et s’est retrouvé placé en protection des témoins à New York. Au fil des années, leur relation a pris une tournure plus romantique, et Kirat a fini par accepter de se fiancer avec lui.

La version de Bobby créée par Simran a cependant commencé à chercher à prendre le contrôle sur la vie de Kirat, affectant sa vie professionnelle et son état mental. La cousine ne s’est pas arrêtée à une poignée de fausses identités, s’en créant jusqu’à 60, incluant des amis proches et d’autres cousins sur Facebook.

Si le scandale est l’un des plus déconcertants, c’est justement parce qu’il compte parmi les plus élaborés, ce qui pousse forcément les spectateurs à se demander : pourquoi en arriver à de telles extrémités ?

Pourquoi Simran Bhogal a-t-elle agi ainsi ?

Les intentions de Simran Bhogal sont floues, mais peuvent trouver plusieurs explications lorsqu’on se penche un peu plus sur l’affaire : pour certains, il est question d’une recherche de contrôle sur la vie de Kirat Assi.

Netflix

À la question du “pourquoi” posée par Kirat, Simran n’a pu rien trouver d’autre que répondre que sa cousine aurait “ruiné sa propre vie“, sans développer davantage. Lorsqu’une interview a été proposée à Simran pour le documentaire, la cousine a préféré refuser, tout en précisant que l’affaire impliquait selon elle des événements ayant commencé lorsqu’elle était encore à l’école.

Mais d’autres théories ressortent pour étudier plus en profondeur les motivations de Simran Bhogal, mentionnant notamment un “désir de contrôle et de manipulation“. Car il ne fait aucun doute que les actions de Simran étaient manipulatrices, qu’elle l’ait voulu ou non. Pour nos confrères de Dexerto.com, le Dr Carolina Estevez (psychologue et docteur en psychologie) a expliqué : “Les motivations derrière l’arnaque de Simran Bhogal envers sa cousine Kirat Assi peuvent être aussi complexes que multiples.“

“Une théorie dominante est qu’elle avait un désir de contrôle et de manipulation. En créant une fausse identité, elle pouvait isoler Kirat Assi sur le plan des émotions, exerçant ainsi un pouvoir certain sur elle. Ce type de manipulation découle souvent de besoins psychologiques plus profonds, permettant à l’imposteur de ressentir un sentiment d’accomplissement qui pourrait lui manquer dans sa propre vie.“

Le Dr Estevez ajoute : “Une autre possibilité est que Simran Bhogal cherchait à échapper à sa propre réalité. En se glissant dans la peau de quelqu’un d’autre, elle pouvait fuir sa propre vie et expérimenter une existence qui lui semblait inaccessible. Ce n’est pas rare chez les personnes qui luttent avec des problèmes d’estime de soi et d’identité, car elles peuvent trouver plus facile de se connecter aux autres à travers un personnage fabriqué.”

“Enfin, il est essentiel de prendre en compte que Bhogal comprenait probablement bien les vulnérabilités d’Assi. Connaître les difficultés relationnelles de sa cousine a peut-être facilité la manipulation, lui permettant d’exploiter leur lien familial pour maintenir aussi longtemps cette tromperie.“

Qu’est devenue Simran Bhogal depuis ?

D’après le MailOnline, Simran Bhogal vivait en 2021 avec ses parents dans le nord-ouest de Londres. Elle est restée discrète depuis que l’affaire a fait les gros titres à travers le monde, ne laissant que peu de traces de son existence en ligne.

Netflix

Le média rapporte également qu’elle travaillait alors dans les services financiers. Cependant, dans le dernier épisode du podcast Sweet Bobby, l’animateur Alexi Mostrous révèle que lui et l’équipe de Tortoise ont réussi à entrer en contact avec elle.

“J’ai découvert que Simran n’occupe plus son poste, et qu’à un moment donné entre le mois d’août et la sortie de ce podcast, elle est partie,” déclare ainsi l’animateur, avant de poursuivre : “Je ne sais pas pourquoi elle n’est plus là, mais ça donne un peu l’impression d’une étape vers une certaine forme de responsabilité face aux conséquences.“

Ses avocats ont également partagé une déclaration en son nom, similaire à celle envoyée à Netflix, affirmant que “cette affaire concerne un différend familial au sujet d’événements qui ont débuté il y a plus de dix ans, lorsque j’étais écolière. (…) En ce qui me concerne, il s’agit d’une affaire de famille privée qui a déjà abouti à une résolution. Et je m’oppose fermement aux nombreuses accusations infondées et gravement diffamatoires qui ont été portées contre moi, ainsi qu’à la divulgation de détails de questions privées qui ont été partagés avec les médias.“

Même après avoir reconnu les faits, Simran n’a jamais fait face à des accusations ou à des poursuites de la part de la police, que ce soit au nom de Kirat, de Bobby ou des personnes dont elle a usurpé l’identité. Néanmoins, après une bataille juridique de 18 mois, elle a été condamnée à verser une compensation à Kirat et fournir une lettre d’excuses formelle.

Qu’est-il arrivé à Kirat Assi après les événements de Sweet Bobby ?

Après l’épreuve du catfishing et la bataille juridique qui a suivi, Kirat Assi a réussi à reconstruire sa vie, notamment en retournant à sa profession d’animatrice de radio.

Netflix

Elle vit à Londres et utilise désormais son expérience pour sensibiliser au problème du catfishing, au harcèlement et à l’usurpation d’identité.

Cette saga de neuf ans a eu un impact significatif sur sa vie. Kirat a toujours voulu se marier et avoir des enfants. Mais le contact a commencé en 2009, alors qu’elle avait 29 ans, et s’est poursuivi jusqu’en 2018.

Comme elle le dit dans Sweet Bobby : “Elle m’a volé les meilleures années de ma vie. J’ai maintenant 44 ans et je fais de mon mieux pour remettre ma vie sur les bons rails. Serai-je un jour maman ? À mon âge, c’est une question compliquée. Mais je dois être responsable de mon avenir. Simran ne le sera jamais.“

Qu’est devenu Bobby après le scandale ?

Bobby Jandu vit toujours à Brighton avec sa femme Sanj et leur fils, exerçant en tant que chirurgien-dentiste. Il apparaît dans Sweet Bobby pour partager son expérience de vol d’identité.

Netflix

Un des aspects les plus choquants de cette affaire de true crime est que Simran n’a pas seulement pris son identité, mais aussi celle de sa femme et de son frère pour manipuler Kirat. Sachant que Kirat voulait des enfants, Simran lui a envoyé des photos du fils de Bobby dans la vie réelle, prétendant qu’elle aurait l’occasion de jouer un rôle important dans sa vie en tant que belle-mère.

Lorsque l’avocat de Kirat a envoyé le dossier des preuves à Bobby et Sanj, le chirurgien-dentiste a eu du mal à s’en remettre, découvrant une version de lui qu’il a aussitôt jugé “extravagante“, d’autant plus qu’il considère que sa famille est des plus ordinaire.

Sweet Bobby : Imposture sur mesure est disponible sur Netflix depuis le 16 octobre 2024. Pour plus de contenus, vous pouvez également consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.