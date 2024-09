Cette pépite de l’animation japonaise a fait un carton en 2023 et sort bientôt en streaming

Le dernier film de Makoto Shinkai sera bientôt disponible en streaming, après avoir conquis le public sur grand écran.

Makoto Shinkai n’est clairement pas un nouveau-venu dans le monde du cinéma, mais c’est essentiellement grâce à Your Name en 2016 que la popularité du réalisateur a explosé auprès du grand public. Entre une animation aux petits oignons, un design élégant, une musique entraînante et des couleurs toujours chatoyantes, la technique sert chaque fois une histoire qui ne manque jamais d’émotion.

Le cinéaste s’est ainsi inscrit dans les incontournables du cinéma d’animation japonaise – et lui aussi, comme Mamoru Hosoda, a eu droit au petit surnom un peu maladroit de “l’héritier de Hayao Miyazaki“. Après des œuvres folles comme 5 centimètres par seconde ou encore Les Enfants du temps, Makoto Shinkai a encore frappé en 2023, en signant l’un de ses meilleurs films : Suzume a en effet fait un carton et battu de nombreux records, tout en récoltant les louanges de la critique. Et il ne va plus tarder à être disponible en streaming.

Le film Suzume sortira le 12 septembre à partir de 17h sur plusieurs plateformes de streaming, dont Crunchyroll et Prime Video.

Crunchyroll présente le long-métrage avec ce résumé : “Dans une petite ville paisible de Kyushu, une jeune fille de 17 ans, Suzume, rencontre un homme qui dit voyager à la recherche d’une porte. Décidant de le suivre dans les montagnes, elle découvre une porte délabrée trônant au milieu des ruines, seul vestige ayant survécu au passage du temps.“

“Cédant à une inexplicable impulsion, Suzume tourne la poignée, et d’autres portes s’ouvrent alors aux quatre coins du Japon, laissant passer toutes les catastrophes qu’elles renfermaient. L’homme est formel : toute porte ouverte doit être refermée. Guidée par des portes nimbées de mystère, Suzume entame un périple afin de toutes les refermer.“

Et si voir – ou revoir – Suzume ne vous suffit pas, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la programmation des animes pour l’automne 2024, ou à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.