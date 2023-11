Superman : Legacy – tous les acteurs et leur rôle dans le prochain James Gunn

Le casting de Superman : Legacy s’est récemment enrichi de plusieurs acteurs, dont Skyler Gisondo et Sara Sampaio dans les rôles respectifs de Jimmy Olsen et Eve Teschmacher. Quel est le casting complet du futur film super-héroïque ?

Superman : Legacy sera le premier long-métrage sous la direction de James Gunn comme co-chef des studios DC. Un rôle qui ne lui a pas été donné par hasard : dans les studios, on compte beaucoup sur l’arrivée du réalisateur habitué des productions indé puis Marvel. Parce que DC a bien l’intention de relancer sa franchise de super-héros et obtenir enfin le succès escompté.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le scénariste-réalisateur a beaucoup publié sur les réseaux sociaux concernant l’avancement de la production et les nouveautés du casting. Sans compter sur les médias spécialisés qui font fréquemment état des mises à jour sur l’identité de ceux qui passent les auditions.

On sait déjà que des acteurs comme Tom Brittney et Emma Mackey étaient sur le point de décrocher des rôles clés dans le film inspiré des comics. Malheureusement, ils ont raté l’opportunité, laissant les rôles convoités – et emblématiques – à d’autres. Mais alors, qui est officiellement dans le casting de Superman : Legacy pour le moment ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Distribution de Superman Legacy : Tous les acteurs et leur rôle

Nous savons que Clark Kent, Lois Lane, Lex Luthor, Jimmy Olsen, Guy Gardner, Hawkgirl, Mister Terrific, Eve Teschmacher et The Engineer ont tous déjà été choisis pour Superman : Legacy. Voici davantage de détails sur ces personnages et les acteurs qui les incarneront devant la caméra de James Gunn.

Sommaire

David Corensweet : Superman

Felicia Graham/Netflix

Suivant les pas de Christopher Reeve, Brandon Routh et Henry Cavill, David Corensweet jouera Superman sur grand écran. Cela signifie qu’il interprétera également le rôle de Clark Kent.

Superman : Legacy raconte l’histoire de Superman qui tente de concilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine en tant que Clark Kent de Smallville, dans le Kansas. Il a beau incarner la vérité, la justice et de l’American Way, il découvre qu’être guidé par la gentillesse humaine n’est pas si simple dans un monde qui considère la bienveillance comme désuète.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

David Corensweet est surtout connu pour avoir joué le projectionniste dans Pearl, et il sera prochainement vu dans Twisters.

Rachel Brosnahan : Lois Lane

splendid film

Rachel Brosnahan jouera Lois Lane, une journaliste au Daily Planet et le crush de Clark Kent/Superman. Comme Clark semble être un jeune reporter dans le film, Legacy pourrait également montrer Lois au début de sa carrière.

Brosnahan est lauréate d’un Emmy et d’un Golden Globe pour son travail dans La Fabuleuse Mme Maisel, et a également reçu une nomination aux Emmy pour House of Cards.

Nicholas Hoult : Lex Luthor

2021 Warner Bros. Entertainment Inc.

Bien que Nicholas Hoult n’ait pas obtenu le rôle principal dans Superman : Legacy, l’acteur anglais est engagé pour jouer l’ennemi juré de l’Homme d’Acier, Lex Luthor. Aucune information n’a encore été divulguée sur le fait que le Luthor de Hoult s’inspirera des incarnations précédentes du personnage, jouées par Gene Hackman, Kevin Spacey et Jesse Eisenberg.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Hoult a précédemment joué un rôle clé dans la franchise X-Men, apparaissant en tant que le jeune Hank McCoy.

Skyler Gisondo : Jimmy Olsen

Universal Content Productions LLC.

Skyler Gisondo est Jimmy Olsen, un personnage habituellement dépeint comme un proche ami de Superman et de son alter-ego civil à lunettes. Superman : Legacy semble suivre cette tradition, The Hollywood Reporter décrivant le personnage de Gisondo comme un “jeune photographe au Daily Planet qui travaille aux côtés de Clark Kent et Lois Lane.”

Superman : Legacy est sans doute le rôle le plus en vue de Gisondo à ce jour. La star est mieux connue pour sa participation à des projets plus modestes, tels que Licorice Pizza et The Righteous Gemstones. Cela dit, Gisondo a une certaine expérience avec les blockbusters à gros budget, ayant joué un rôle mineur dans les films The Amazing Spider-Man.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Isabela Merced : Hawkgirl

Clay Enos/Netflix

Isabela Merced jouera Hawkgirl. Vanity Fair décrit cette itération du personnage comme suit : “L’héroïne préfère les armes de mêlée – épées, lances et masses – et la taille de 1,55 mètre de Merced la distingue du bagarreur typique du comic.“

Merced a joué le personnage principal dans Dora et la Cité perdue d’or, et a également été saluée pour son rôle dans Sicario : La Guerre des cartels. En plus de ce rôle pour DC, elle ira aussi voir du côté de Marvel avec un rôle pour le futur film dérivé de l’univers de Spider-Man, Madame Web.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Edi Gathegi : Mister Terrific

Will Hart/NBC

Edi Gathegi est Michael Holt, alias Mister Terrific, que Vanity Fair décrit comme étant “non seulement un combattant habile, mais aussi l’un des inventeurs et tacticiens les plus brillants du monde, entouré par les armes flottantes T-Sphere qu’il a conçues“. Ce Mister Terrific aura apparemment les mots “Fair Play” écrits sur sa manche, en hommage à une version antérieure du personnage.

Gathegi a déjà été un super-héros, jouant Darwin dans X-Men : Le Commencement. Il est également dans la série For All Mankind. Toutefois, il est probablement mieux connu pour son rôle de Laurent dans les films Twilight.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nathan Fillion : Guy Gardner

ABC/Nicole Wilder

Nathan Fillion jouera Guy Gardner, alias Green Lantern, qui semble être moins héroïque que d’autres Green Lanterns comme Hal Jordan et John Stewart. Dans cette version, Vanity Fair rapporte que Gardner est une présence “abrasive, parfois odieuse“. Et Fillion arborera la coupe au bol caractéristique du personnage.

Nathan Fillion a joué Mal Reynolds dans la série télévisée Firefly et son film dérivé Serenity. Il est également un ami de longue date de James Gunn, et les deux ont travaillé ensemble sur Slither, Super, The Suicide Squad et les films Gardiens de la Galaxie.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Anthony Carrigan : Metamorpho

hbo

Anthony Carrigan est Rex Mason, alias Metamorpho, un aventurier exposé à une météorite radioactive qui a forgé un artefact égyptien mythique. En conséquence, Mason devient Metamorpho et obtient la capacité de se métamorphoser, de changer sa composition élémentaire, et de réaliser des exploits d’hyperélasticité.

Carrigan est surtout connu pour son rôle de Noho Hank dans la comédie Barry. Il n’est pas non plus étranger à l’univers DC, puisqu’il a interprété l’assassin Victor Zsasz dans la série Gotham.

María Gabriela de Faría : The Engineer

Katie Yu/SYFY

María Gabriela de Faría jouera Angela Spica/The Engineer, une brillante scientifique qui tire ses superpouvoirs de son sang nanite. Spica est également membre de l’Autorité, et l’actrice devrait reprendre le rôle de The Engineer dans un prochain film solo.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Superman : Legacy est le deuxième projet inspiré de comics pour María Gabriela de Faría, après son rôle marquant dans Deadly Class. L’actrice et chanteuse vénézuélienne est également connue pour ses rôles dans une gamme d’autres films et émissions de télévision, tels que The Exorcism of God.

Sara Sampaio : Eve Teschmacher

caracol studios

Sara Sampaio est Eve Teschmacher, un rôle précédemment immortalisé dans les films Superman de Christopher Reeve par Valerie Perrine. The Hollywood Reporter décrit le personnage de Sampaio comme une “assistante et parfois maîtresse” de Lex Luthor, en accord avec la représentation antérieure du personnage.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Obtenir un rôle dans Superman : Legacy représente une grande opportunité pour Sara Sampaio, qui est principalement connue pour son travail de mannequin. Mais la star portugaise a déjà plusieurs crédits cinématographiques à son actif, y compris Carga, Sombra ou Rendez-vous à minuit.

Pour le moment, Superman : Legacy est censé atterrir le 9 juillet 2025 dans les salles obscures.