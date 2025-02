Tous les nouveaux trailers du Super Bowl 2025, de Mission Impossible à Dragons

L’un des plus grands événements sportifs est surtout synonyme de bandes-annonce de blockbusters pour les cinéphiles : on vous fait le récapitulatif de tous les trailers sortis durant le Super Bowl 2025.

Chaque année, la grand-messe football américain fait son retour triomphant à coup de spectacle sportif de haute volée, de concerts de stars internationales, mais aussi de bandes-annonce très attendues. Les quelques secondes de publicité coûtant particulièrement cher, c’est systématiquement les plus gros studios qui peuvent se permettre d’investir, faisant du Super Bowl le rendez-vous annuel des annonces de blockbusters.

2024 avait été consacré à Wicked, Deadpool & Wolverine ou encore La Planète des singes : Le Nouveau Royaume. Mais pour 2025 aussi, des images importantes ont été dévoilées, faisant monter la hype sur la plupart des films les plus attendus de l’année. De Mission: Impossible à Novocaine, en passant par les live-action de Lilo & Stitch et de Dragons, on vous résume les grosses annonces du Super Bowl 2025.

Jurassic World Rebirth

Bien que la bande-annonce complète ait été publiée quelques jours plus tôt, un teaser de Jurassic World Rebirth a été diffusé une nouvelle fois juste avant le coup d’envoi. Il est plus court et ne contient rien de nouveau, on vous a donc plutôt mis le trailer complet.

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Après l’hymne national, un nouveau teaser du prochain chapitre palpitant d’Ethan Hunt a été révélé, offrant aux fans de Mission Impossible un nouvel aperçu de ce qui pourrait être sa dernière mission, prévue pour le 23 mai 2025.

Lilo & Stitch

Le match a eu droit à son moment de chaos juste avant le coup d’envoi, alors que le petit héros de Lilo & Stitch a fait une apparition surprise sur le terrain… du moins, c’est ce qu’on aimerait croire !

Dragons

La première bande-annonce diffusée pendant le match a été une courte vidéo pour le remake en live-action de Dragons.

Thunderbolts

Ensuite est venu Thunderbolts, le groupe hétéroclite de personnages Marvel s’unissant comme une version B-Team des Avengers.

M3GAN 2.0

Le coup d’envoi de la seconde mi-temps a été marqué par la diffusion d’un teaser déjà sorti une semaine plus tôt pour M3GAN 2.0. Dévoilé pour la première fois le 3 février 2025, la diffusion lui aura sans doute permis de toucher une audience plus large du côté américain.

Novocaine

Novocaine met en vedette Jack Quaid dans le rôle de Nate, un homme prêt à tout pour retrouver la fille de ses rêves, et qui peut s’appuyer sur un étrange avantage : il ne ressent pas la douleur.

Les Schtroumpfs

Le spot de pub du Super Bowl pour le nouveau film Les Schtroumpfs a surtout mis en avant Rihanna, qui prête sa voix à la Schtroumpfette.

Et en attendant de nouvelles bandes-annonce sur les prochains blockbusters de 2025 après les annonces du Super Bowl, vous pouvez aussi jeter un coup d'œil aux films qui sortent ce mois-ci en streaming, ou à ceux qu'il ne fallait pas rater en 2024.