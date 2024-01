Suits vient d’être détrônée comme la série la plus regardée de Netflix

Depuis que Suits a trouvé sa place sur Netflix, la série a dominé la plateforme de streaming en tant que série la plus regardée pendant des mois, mais il semble qu’elle ait trouvé un adversaire à sa taille, car une nouvelle série a pris sa place.

Suits, la série juridique de 2011 était au sommet de la télévision lors de sa diffusion et a prouvé qu’elle était toujours d’actualité lorsqu’elle a été ajoutée sur Netflix. Mais personne n’aurait pu deviner qu’elle dépasserait presque toutes les séries en termes d’audience pendant des mois.

Les fans se sont alors passionnés pour la moindre information sur une potentielle saison 10 ou sur réunion du casting.

Mais récemment, une nouvelle série tout fraîchement arrivée sur Netflix a pris la place de Suits.

Suits éclipsée par une série populaire et nouvelle sur Netflix

Young Sheldon a changé de domicile, passant de CBS à Netflix, et a gravi les échelons pour obtenir la première place d’audience, dépassant Suits.

Dans le cadre de sa frénésie d’acquisition de licences pour 2023, Netflix a acquis les droits des cinq premières saisons de Young Sheldon. La plateforme de streaming a ensuite annoncé qu’ils allaient diffuser sa septième et dernière saison. La série dérivée à succès s’inspire de The Big Bang Theory. Elle approfondit l’enfance du génie extraordinaire Sheldon Cooper avec sa famille au Texas.

La série est devenue un succès sur CBS avec son regard à la fois original et chaleureux sur la vie familiale de Sheldon. Des personnages comme ses frères et sœurs ont fait des apparitions dans la série originale, suscitant chez les fans l’envie d’en savoir plus. Avec sa nouvelle maison sur Netflix, les fans de longue date et les nouveaux spectateurs ont regardé la série en binge-watching, ce qui a conduit à un immense succès.

Selon le Top 10 de Nielson (via Yahoo), “Young Sheldon est désormais la série la plus regardée. Passant de la quatrième à la première place, la série a désormais pris la tête avec 1,8 milliard de minutes de visionnage. Suits a jusqu’à présent reçu 628 millions d’heures de visionnage.“

Ces chiffres devraient continuer à augmenter puisque la saison 6 de Young Sheldon devrait être lancée au début de 2024.