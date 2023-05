Succession : les enfants de Kendall ont-ils été adoptés ?

Les enfants de Kendall Roy ont-ils été adoptés ? L’épisode final de la saison 4 de Succession a plus que jamais semé le doute, laissant les téléspectateurs se demander si Kendall et Rava avaient adopté leurs enfants. Voici toutes les informations qui sont remontées à la surface à ce sujet.

Après de longues semaines d’attente, l’épisode final de Succession a été diffusé, un épisode chargé d’adrénaline, qui tient le spectateur en haleine jusqu’à ce que les Roy obtiennent leur final à la Peep Show, une fin aussi tragique qu’inévitable.

Au début de l’épisode, Kendall, Shiv et Roman sont de différents côtés : ils pensent tous qu’ils devraient être le prochain PDG de Waystar, et aucun d’eux ne veut céder. Après un long débat dans les Caraïbes, ils établissent une alliance et désignent l’heureux élu : Kendall.

Et puis, comme il fallait s’y attendre, tout dégénère lors de la réunion du conseil d’administration de GoJo lorsque Shiv finit par perdre pied, ce qui ouvre la voie à quelques piques sur la lignée de Kendall … Ses enfants ont-ils été adoptés ?

Les enfants de Kendall Roy ont-ils été adoptés dans Succession ?

Cette question est assez compliquée. Sophie a été adoptée, tandis que son fils Iverson pourrait ne pas être du tout le sien, selon Roman.

Kendall a eu deux enfants avec son ex-femme Rava : Sophie, qu’ils ont adoptée, et Iverson. Il n’a jamais eu une relation particulièrement bonne avec eux, mais c’est plutôt le résultat de sa quête du monde des affaires que d’un ressentiment envers eux. Il pense construire un monde meilleur et plus sûr avec eux au sommet et prétend que tout ce qu’il fait est pour eux.

Cependant, qu’en est-il s’il n’a pas d’enfant biologique du tout ? Lorsque Shiv sort de la réunion du conseil d’administration, Kendall perd son sang-froid et la supplie de voter pour lui. Il dit qu’il est “l’aîné” donc cela devrait être lui, mais Roman intervient avec un commentaire révélateur : “Je veux dire, elle est la lignée, non ?”

Kendall est alors très confus. “Nous sommes tous la putain de lignée”, dit-il, mais Roman continue sur sa lancée : “Si tu veux jouer cette carte, le point de vue de papa était que les tiens n’étaient pas de la lignée… pas vraiment. L’une est achetée, l’autre est moitié Rava et moitié un type du bureau, non ?“

C’est la première fois qu’il est sous-entendu que Kendall n’est pas le vrai père d’Iverson, et à en juger par sa réaction enragée, tout porte à croire que c’est vrai; peut-être que Rava a couché avec un autre homme pendant la période de turbulence avant leur séparation. Ou peut-être que Kendall est-il infertile, alors ils ont eu recours à un donneur de sperme. À la fin, il pourrait effectivement ne rien avoir qui soit vraiment à lui.