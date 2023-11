La fin de Strong Girl Nam-soon expliquée : Qu’est-il arrivé à Shi-oh ?

La fin de Strong Girl Nam-soon voit la majorité des personnages poursuivre leur vie. Mais qu’est-il arrivé au méchant central pour lequel les fans ont sympathisé, Shi-oh ?

Les choses ont pris une tournure drastique lorsque le cœur de Shi-oh a été brisé en apprenant que Gang Nam-soon est la femme pour qui il a des sentiments. Se sentant trahi, il est parti en chasse pour la détruire, elle et toute sa famille. Ce qui s’avère difficile étant donné la super-force extrême de Nam-soon, qui pose un problème malgré l’utilisation par Shi-oh d’une super drogue.

Avant le final de Strong Girl Nam-soon, Shi-oh l’a affaiblie en la forçant à ingérer d’énormes quantités de la drogue dans le but d’atténuer ses pouvoirs. Mais le K-drama prouvera que la force familiale est bien plus profonde, laissant Shi-oh en difficulté en tant qu’antagoniste principal. Strong Girl Nam-soon laisse Shi-oh prendre des mesures drastiques alors que son temps est écoulé.

Attention : spoilers à venir !

Shi-oh confronte son passé et sa peine dans Strong Girl Nam-soon

Au milieu du final, Shi-oh est de retour dans sa cachette et reçoit la visite d’un vieil ami. Ayant reçu sa première mission de Pavel, Shi-oh doit mourir. Voulant mourir selon ses propres termes, Shi-oh se suicide en fixant Nam-soon.

Affaiblie par la drogue, la mère et la grand-mère de Nam-soon lui transmettent une partie de leur force. Elle parvient à s’échapper de l’entrepôt pour affronter Shi-oh qui a pris la drogue pour la combattre. Bien que les pouvoirs de Nam-soon soient considérablement affaiblis, elle parvient encore à propulser un tuyau dans l’abdomen de Shi-oh. Il s’enfuit lorsque Woo-sik arrive et emmène Nam-soon à l’hôpital. De la même manière, la grand-mère de Nam-soon est également emmenée là-bas.

Ayant besoin de trouver le remède, Hee-sik le trouve chez Doogo et l’administre à Nam-soon à l’hôpital avant de s’effondrer. Tout le monde revient à la normale alors que la police trouve l’emplacement de Shi-oh dans une salle de boxe après avoir écouté l’un de ses appels et menacé le scientifique derrière la drogue. Vêtu de son costume noir, Shi-oh reçoit la visite de quelqu’un : Binbin.

Des flashbacks révèlent qu’ils se connaissaient alors qu’ils étaient de jeunes garçons, Pavel promettant de s’échapper en Hongrie. Il est révélé que Binbin est allé en Hongrie et a été formé par Pavel. Il est revenu pour sa première mission, tuer Shi-oh. Shi-oh déplore avoir été trahi par tous ceux qu’il a jamais aimés, y compris Nam-soon. Binbin ne parvient pas à appuyer sur la gâchette et lui remet le pistolet.

“La larme de son œil après… adieu ! MON HOMME MÉRITAIT MIEUX J’M’EN FICHE. Namsoon connaissait son passé et elle aurait pu l’aider à voir la lumière et à changer pour le meilleur, elle a même dit plus tard qu’il devait se sentir seul…“

La police, Hee-sik et Nam-soon font irruption dans le gymnase et trouvent Shi-oh debout au centre du ring. Il explique vouloir mourir avec dignité, tout en regardant Nam-soon et en pointant le pistolet sur sa tête. Il appuie ensuite sur la détente. Strong Girl Nam-soon montre Shi-oh se suicider en regardant la femme dont il est tombé amoureux.

Que se passe-t-il après la disparition de Shi-oh dans Strong Girl Nam-soon ?

Nam-soon et les autres se concentrent ensuite sur la recherche des antidotes et réussissent à obtenir la formule. La vie continue après l’arrestation des personnes impliquées, M. Chen ayant fui.

Strong Girl Nam-soon montre les détectives recevoir des récompenses pour leur travail et Nam-soon rejoindre la police. Geum-ju et Bong-go laissent entendre qu’ils pourraient se remettre ensemble alors que Nam-soon rencontre son grand-père. En mangeant des ramen, Hee-sik et les détectives apprennent que le propriétaire de la papeterie Dogang correspond à l’ADN de Shi-oh en tant que son père biologique. Il est révélé que Shi-oh l’a retrouvé adulte, lui a acheté le magasin, mais ne lui a jamais dit qui il était.

Tout va bien alors que Nam-soon rencontre ses futurs beaux-parents et planifie un mariage. Mais Geum-ju apprend bientôt que Bread Song est en fait Nohz et va la poursuivre. De plus, Binbin est en possession du téléphone de Shi-oh et va également la cibler. Le K-drama se termine sur Nam-soon arrêtant des voleurs dans un centre pour personnes âgées alors que Hee-sik arrive.

Scène épilogue de Strong Girl Nam-soon

Le K-drama ne s’arrête pas là puisque Geum-ju rencontre une femme nommée Yun-hui. Elle veut que le fils de Yun-hui travaille pour elle. Elle est extrêmement emballée et veut que Geum-ju fasse quelque chose de son fils. Elle l’appelle bientôt et la scène se déplace vers un cybercafé à des kilomètres de là.

Alors qu’une figure encapuchonnée joue à des jeux sur ordinateur, elle entend son nom être appelé avant de perdre la partie. Dans un accès de colère, il frappe à travers l’ordinateur – plongeant tout le café dans le noir.

“Donc ça veut dire que nous allons avoir un 3ème spin-off appelé “Strong man Jang ChungDong”. Une anomalie dans son chromosome Y a fait de lui un homme avec une force exceptionnelle et Guemju va l’engager pour l’aider à atteindre Nozh et Pavel.“

Un tel cliffhanger semble clairement indiquer une suite pour la série coréenne Strong Girl. Bientôt la saison 3 ?

