Les titres d’épisodes de la saison 5 de Stranger Things teasent la disparition d’un personnage

Stranger Things revient en 2025 pour sa cinquième et dernière saison sur Netflix, et la série a déjà révélé les noms des nouveaux épisodes à l’occasion du Stranger Things Day.

La série a fait un carton dès les débuts de la plateforme de streaming telle qu’on la connaît maintenant : Stranger Things est un des plus gros succès de Netflix et continue de générer de l’engouement chez les spectateurs… d’autant plus alors que la saison 5, qui sera aussi la dernière, est attendue de pied ferme et se dévoile peu à peu.

Le 6 novembre, à l’occasion du “Stranger Things Day“, la création des frères Matt et Ross Duffer a de nouveau présenté des informations croustillantes aux fans qui rongent leur frein avant 2025 et le final. On connaît désormais le titre des épisodes à venir, et l’un d’eux annonce une partie de l’intrigue à venir, notamment la disparition d’un personnage.

Les noms des épisodes de la saison 5 de Stranger Things révèlent des éléments d’intrigue

Les noms des épisodes de la saison 5 de Stranger Things annoncent déjà de la sorcellerie, une prison, mais avant tout la disparition d’un personnage dont le nom n’a pas été révélé.

Les différents titres ont été révélés durant un teaser de la saison 5, qui se conclut avec ces mots : “À l’automne 1987, une dernière aventure commence.“

Voici les huit titres :

Mission de secours La Disparition de Le Piège Sorcellerie Plan de choc S’échapper de Camazotz Le Pont Le Monde à l’endroit

Mais alors, qui disparaît dans l’épisode 2 de la saison 5, intitulé ‘La Disparition de‘ ? Si un tel titre évoque quelque chose aux spectateurs, ça n’a rien de surprenant : il reprend celui de l’épisode 1 de la saison 1 de Stranger Things, intitulé ‘La Disparition de Bill Byers‘. Un incident qui déclenchera la majeure partie de l’intrigue de la série, les enfants se retrouvant pour la première fois liés au monde à l’envers.

Il peut également être intéressant de comparer les titres français avec ceux de la version originale : l’épisode 3, ‘Le Piège‘, est en réalité intitulé ‘The Turnbow Trap‘ en anglais. Un nom qui fait très certainement référence à Turnbow Land Development and Realty, une entreprise dont le panneau publicitaire est déjà apparu dans le monde à l’envers.

Si d’autres titres suggèrent de manière assez évidente un lien avec l’univers de Donjons & Dragons, d’autres semblent plus cryptiques. Camazotz, par exemple, est le nom d’une créature ressemblant à une chauve-souris dans la mythologie maya, ce qui semble indiquer l’apparition d’un nouveau type de monstre venu du monde à l’envers. Toutefois, Camazotz est également une planète dans le roman Un raccourci dans le temps de Madeleine L’Engle, où réside une gigantesque créature en forme de cerveau.

Quant au titre du final, il ne reste plus qu’à espérer que le “Monde à l’endroit” signifie que le monde sera sauvé des créatures du pendant maléfique de notre univers, et que tout retrouvera sa place.

