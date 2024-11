Un spoiler de Stranger Things tease les survivants de la saison 5 et inquiète les fans

Il semble que quatre personnages soient certains de survivre à la saison 5 de Stranger Things – ce qui soulève des questions inquiétantes sur le sort du reste du casting.

La saison 4 s’est terminée sur une note épique et sombre : Max s’est retrouvée dans le coma, tandis qu’Eleven et ses amis ont regardé Hawkins s’effondrer sous l’effet d’un tremblement de terre interdimensionnel, leur ville partant en flammes alors qu’ils se préparaient pour un affrontement final avec Vecna. Autant dire que la saison 5 est l’une des séries les plus attendues de 2025. La série a en effet contribué en grande partie à l’introduction de Netflix dans les foyers, et a réussi à conserver sa place de classique sur la plateforme de streaming malgré l’arrivée de “petites” nouvelles comme Squid Game.

Forcément, alors qu’on attend la saison 5 qui sera aussi la dernière, de nombreuses théories émergent sur les réseaux sociaux tous les jours. Mais c’est cette fois une fuite peut-être plus importante qui vient d’être partagée, et qui semble confirmer quels personnages survivront au final de Stranger Things. Et, indirectement, ceux dont le sort est bien plus incertain.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers potentiels de la saison 5 de Stranger Things !

Will, Mike, Lucas et Dustin devraient survivre à la saison 5 de Stranger Things

Les quatre piliers de Stranger Things – Will (Noah Schnapp), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) et Dustin (Gaten Matarazzo) – pourraient bien survivre à la saison 5, à en croire une image de production qui a fuité sur les réseaux sociaux.

“Important : Le saut dans le temps jusqu’à 1989 confirmé ! La production va bientôt filmer une scène de remise des diplômes avec tous les adultes et enfants !“

On sait déjà que la cinquième saison comportera un saut dans le temps, passant de 1986 à l’automne 1987, mais il semble que l’intrigue en comptera un autre, les garçons étant censés obtenir leur diplôme en 1989. D’autres photos prises sur le plateau montrent un Hawkins reconstruit et restauré, alimentant ainsi les théories des fans selon lesquelles la série se terminera dans ces conditions.

Toutefois, le compte Stranger Things Spoilers sur X a également suscité de vives inquiétudes par son choix de mots. “La scène impliquerait apparemment Mike, Will, Dustin, Lucas et divers adultes” peut-on ainsi lire dans la publication. En d’autres termes, qu’adviendra-t-il d’Eleven, Max, Steve, Jonathan, Nancy et Robin ?

Pour de nombreux fans, Steve est le candidat idéal pour une mort digne du final de Stranger Things. Plus tôt en 2024, une autre fuite permettait de voir Robin dans une voiture derrière une ambulance, et beaucoup ont alors supposé qu’elle se précipitait pour retrouver un Steve à l’agonie, probablement des suites d’une blessure subie lors d’un combat contre Vecna.

Le sort d’Eleven et de Max est plus difficile à anticiper. Le fait que Max ait survécu (de justesse) à la saison 4 devrait ainsi la placer dans une position relativement sûre : l’obtention de son diplôme pourrait en revanche être repoussée en raison de sa longue hospitalisation, qui ne sera pas sans conséquence sur sa scolarité.

En revanche, Eleven se retrouve toujours en danger et le risque de la voir disparaître est évidemment à prendre au sérieux. Certes, il serait cruel de priver Hopper de sa fille adoptive, mais il n’y aurait rien de surprenant à ce qu’elle soit prête à se sacrifier pour vaincre les entités du monde à l’envers, voire de tenter de sceller l’accès à la dimension distordue.

La saison 5 de Stranger Things est attendue sur Netflix pour l’année 2025, mais n’a pas encore de date de sortie précise. D’ici-là, vous pouvez passer le temps en trouvant votre bonheur dans la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.