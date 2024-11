La saison 5 de Stranger Things sera la plus violente d’après ce changement chez Netflix

Netflix effectue un changement important dans plusieurs pays concernant ses limites d’âge pour la série Stranger Things, en amont de la sortie de la saison 5.

Beaucoup avaient trouvé la saison 4 de Stranger Things brutale, et risquent de ne pas se remettre du chapitre final de la série phare de Netflix. Car avant la sortie des prochains épisodes, la plateforme de streaming a modifié les limites d’âge pour de nombreux pays dont les États-Unis, déconseillant le visionnage de sa production aux moins de 17 ans pour le public anglophone. Il faut dire que Stranger Things s’inspire en grande partie de franchises qui virent souvent dans le genre horrifique, passant de The Thing à Poltergeist, en s’inspirant aussi d’œuvres telles que Stand by Me et piochant allégrement dans le lore de Donjons et Dragons.

Et dès la saison 1, la série se montre sans pitié avec ses personnages, éliminant Barbara dans des conditions éprouvantes. Une violence qui a continué au fil des saisons, jusqu’à la quatrième qui a été le théâtre de nouvelles horreurs – dont la fin brutale de Chrissy sous les yeux d’Eddie. Et pour sa conclusion, Stranger Things devrait aller encore plus loin, à en croire le changement d’avertissement pour son public.

Stranger Things est désormais réservée à un public plus mature sur Netflix

Aux États-Unis, la série est passée dans la classification TV-MA, abandonnant la TV-14 : il faut désormais avoir plus de 17 ans au lieu des 14 ans initiaux pour regarder les épisodes de Stranger Things. En France, la série reste en revanche déconseillée aux moins de 16 ans.

Netflix

La TV-MA américaine est l’équivalent du R-Rated au cinéma, et indique la présence d’une violence intense et d’un langage particulièrement grossier. La TV-14, quant à elle, signifie que la série contient également un langage fleuri, mais une violence plus légère : le passage de l’une à l’autre des classifications doit donc être vue comme une remise en question de la brutalité des épisodes.

Il ne faut toutefois pas mettre la charrue avant les bœufs : comme rappelé par le site What’s on Netflix, la saison 4 de Stranger Things aussi avait eu droit à son passage en TV-MA, avant de retomber à la limite des 14 ans. Malgré tout, le changement avant la saison 5 semble cohérent avec l’évolution de la production Netflix.

Un agent du support Netflix a également expliqué auprès du média que la plateforme “applique souvent une classification globale à une série entière en fonction de son contenu général, mais les épisodes individuels peuvent avoir des classifications différentes selon le contenu qui leur est spécifique.“

Avant d’ajouter : “Dans le cas de Stranger Things, la série pourrait être classée TV-MA pour refléter certains des thèmes plus matures dans tous les épisodes en général (tels que la violence, le langage grossier et les scènes intenses). Toutefois, les épisodes individuels pourraient être classés TV-14 en fonction de leur contenu.”

En attendant la sortie de la saison 5 de Stranger Things sur Netflix en 2025, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming, toutes plateformes confondues.