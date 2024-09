Le retour violent de Vecna dans la saison 5 de Stranger Things révélé par une fuite

Alors que les fuites concernant la saison 5 de Stranger Things continuent de se répandre, la dernière en date concerne le retour tant attendu du redoutable méchant de la série Netflix : Vecna.

La saison 5 de Stranger Things est sans aucun doute l’une des séries les plus attendues, car les fans sont impatients de voir comment se conclura l’histoire de la célèbre bande de Hawkins.

Parce que tant de gens veulent savoir comment la série Netflix se termine, la plateforme de streaming a pris des mesures drastiques pour garder certains détails secrets et les éloigner du public.

Cependant, une nouvelle fuite découverte sur Reddit a réussi à passer entre les mailles du filet, permettant aux fans d’obtenir leur premier aperçu de Vecna, l’antagoniste de la série, dans ce qui semble être sa forme la plus terrifiante à ce jour.

L’image en question présente le méchant de Stranger Things dans toute sa splendeur, entouré de plusieurs corps sans vie.

Bien que les téléspectateurs aient déjà vu la forme complète de Vecna dans la dimension de l’Upside Down (ou le Monde à l’envers en VF), celle qui avait retenu Will Byers et contribué à la naissance d’Eleven (ou Onze), c’est la première fois que quelqu’un le verra poser le pied sur Terre.

Lors de son introduction dans la saison 4 de Stranger Things, Vecna kidnappait mentalement ses victimes en pénétrant leurs esprits et en utilisant leurs insécurités ou leurs traumatismes passés contre eux.

Mais dans la saison 5 à venir, l’équipe de Hawkins pourrait avoir un avantage sur le méchant, grâce à leur connaissance approfondie de l’histoire humaine de Vecna et de son lien incroyablement fort avec Eleven.

Beaucoup de fans de Stranger Things sont impatients de retrouver Vecna, mais une petite minorité est un peu déçue que la série n’ait pas continué à explorer l’histoire du premier méchant de la série, comme l’a écrit un fan sur Reddit : « J’aurais vraiment aimé que le Flagelleur Mental soit le grand méchant au lieu de Vecna… »

Alors que la bande de Hawkins pense n’avoir qu’à affronter Vecna lors de leur dernier combat dans la série, il est possible que le premier grand méchant de Stranger Things fasse son apparition, car il provient du même Monde à l’envers d’où Vecna tire ses pouvoirs.

Et pour en apprendre plus sur la saison 5 de Stranger Things, découvrez quelle est cette star de la série qui ne reviendra pas dans la prochaine saison. Vous pouvez également consulter notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci pour savoir quelles sont les nouveautés du moment.