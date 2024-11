Star Wars Skeleton Crew : Le calendrier de sortie des épisodes

Star Wars revient pour la fin d’année 2024, dans une série emmenée par Jude Law : pour ne rien rater de Skeleton Crew, on vous présente le calendrier de sortie des épisodes.

Les séries Star Wars s’accumulent, pour le plus grand bonheur des fans de la galaxie lointaine. Après The Acolyte qui mettait en avant l’ère prestigieuse des Jedi grâce à un casting trois étoiles comptant Carrie-Anne Moss (Matrix) et Lee Jung-jae (Squid Game), c’est désormais au tour de Skeleton Crew de débarquer sur petit écran.

Si la majeure partie de la distribution sera composée de nouveaux et jeunes acteurs, il faudra aussi compter sur la participation de Jude Law pour mener la fine équipe d’enfants luttant pour leur survie dans l’espace. Et histoire de ne rien rater de Star Wars : Skeleton Crew, on vous présente le calendrier de sortie des épisodes détaillé.

Quand sortiront les premiers épisodes de Star Wars Skeleton Crew ?

Les deux premiers épisodes de Star Wars : Skeleton Crew sortiront le 3 décembre 2024 à 3h du matin sur Disney+ en France, soit dans la nuit du lundi 2 au mardi 3 décembre.

La série continuera ensuite à un rythme hebdomadaire à raison d’un épisode par semaine. En tout, Skeleton Crew comptera huit épisodes, le final étant donc attendu pour le 15 janvier 2025.

Retrouvez ci-dessous le calendrier de sortie détaillé des épisodes de Star Wars Skeleton Crew :

Épisode 1 : 3 décembre 2024

Épisode 2 : 3 décembre 2024

Épisode 3 : 11 décembre 2024

Épisode 4 : 18 décembre 2024

Épisode 5 : 25 décembre 2024

Épisode 6 : 1er janvier 2025

Épisode 7 : 8 janvier 2025

Épisode 8 : 15 janvier 2025

De son côté, Disney+ présente la série avec ce résumé : “Après une mystérieuse découverte sur leur planète en apparence paisible, quatre enfants se retrouvent malgré eux embarqués dans un périple à travers une galaxie aussi étrange que dangereuse. En cherchant comment rentrer chez eux, ils vont rencontrer des alliés et des ennemis improbables, et entreprendre une aventure plus grande qu’ils ne l’auraient jamais imaginée…“

