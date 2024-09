Cette star de Stranger Things ne reviendra pas dans la saison 5, les fans sont confus

La plupart des acteurs de Stranger Things reviennent pour la cinquième et dernière saison, mais l’un d’eux a confirmé qu’il ne reviendra pas dans la série Netflix.

Alors que ceux qui attendent la saison 5 de Stranger Things sont plus préoccupés par des questions comme “Est-ce qu’Eddie revient ?” ou encore “Que va faire Vecna ensuite ?”, ils ont peut-être oublié certains des personnages secondaires de longue date de la série.

S’il y a une chose pour laquelle la série Netflix est connue, c’est l’introduction de nouveaux personnages à chaque saison. Certains reçoivent plus de louanges que d’autres, mais s’il y a eu une constance dans le casting, c’est bien avec les parents de ces enfants turbulents qui composent la fameuse bande d’Hawkins.

Malheureusement Claudia Henderson, la mère de Dustin, ne reviendra pas à l’écran dans la prochaine saison, comme l’a confirmé son interprète Catherine Curtin lors d’une interview dans le podcast Monday Morning Critic.

“Non, non, je suis partie faire SNL 1975”, a expliqué Curtin, ajoutant : “Je ne fais pas partie de la saison 5 de Stranger Things, mais j’ai interagi avec certains de ces gars, et on m’a dit que c’était incroyable et qu’ils travaillent d’arrache-pied, et que c’est brillant. Et je pense que cela ne décevra pas.”

Bien que Claudia ne soit pas un personnage important, elle est présente depuis la première saison. Toujours inquiète pour son petit Dustin, c’est donc assez surprenant qu’elle ne fasse pas d’apparition d’une manière ou d’une autre dans les derniers épisodes de la série.

La nouvelle de son absence, ainsi que celle d’Eddie Munson et d’Argyle, pousse les fans à débattre de ce que cela pourrait signifier.

“Ça a du sens, mais en même temps, non”, a déclaré un internaute sur Reddit. “Pourquoi Argyle partirait-il sans même dire au revoir ? Jonathan était son seul ami, pas de scène émouvante ? Rien ? Est-ce qu’il retourne en Californie ensuite ? Et ne pas avoir de parents est bizarre, je me demande comment elle réagirait en voyant Dustin blessé.”

Cependant, un autre a argumenté : “Elle a eu environ 4 minutes de temps d’écran durant toute la série. Ça suggère juste qu’ils reviennent vraiment à l’ambiance de la saison 1 de Stranger Things… avec probablement un vrai focus sur les Wheeler, les Byers et les Hopper. Donc, les autres parents sont juste hors écran.”

“Eh bien, ça signifie probablement deux choses : que Dustin ne mourra pas, et qu’on n’aura pas de scène de remise des diplômes pour le groupe”, a avancé une autre théorie.

D’autres sont déçus, l’un d’eux écrivant alors : “C’est dommage, même pas une brève scène ? J’aime la dynamique entre Dustin et sa mère”, et : “Il y a une part de moi qui aimerait que tous les personnages ‘proches des protagonistes’ aient droit à un petit caméo dans la saison finale comme une jolie conclusion, mais il y a si peu de temps, et les frères Duffer ne font pas de fan service, donc voilà où nous en sommes.”

En attendant, vous pouvez dès à présent découvrir le premier teaser de la saison 5 de Stranger Things. Et pour en apprendre plus sur les nouveautés du moment, voici notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.

