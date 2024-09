Cette star de Harry Potter souhaite un changement majeur pour son personnage dans la prochaine série HBO

L’actrice Bonnie Wright espère que la prochaine série Harry Potter produite par HBO dépeindra son personnage, Ginny Weasley, telle qu’elle est décrite dans les livres.

HBO se prépare à commencer la production d’une nouvelle série télévisée Harry Potter qui devrait durer 10 ans et couvrir les sept livres.

Bien que la série modifiera probablement certains éléments des livres originaux et de leurs huit adaptations cinématographiques, Bonnie Wright est enthousiaste à l’idée de voir si la série donnera enfin à Ginevra Weasley, plus connue sous le nom de Ginny, l’arc narratif qu’elle mérite.

« [Je veux voir] davantage le développement de la relation entre Ginny et Harry », a déclaré Wright auprès de Variety. « Il y a des moments nuancés où ils commencent à tomber amoureux. Je pense que son personnage doit devenir un véritable fidèle acolyte de Harry et qu’elle doit vraiment comprendre et connaître son histoire et qui il est, et être la meilleure partenaire pour lui. »

Elle a continué : « J’espère donc que nous verrons l’évolution de ce personnage — et de tant d’autres. Si seulement nous avions pu avoir des films de cinq heures. Il y a tellement de personnages qui ont des moments que j’adore dans les livres — Neville et Luna — donc j’espère, en tant que fan des livres, que je pourrai en voir plus. »

Depuis des années, les fans de Harry Potter se plaignent de la façon dont Ginny a été dépeinte dans les adaptations cinématographiques, beaucoup estimant que son personnage à l’écran ne reflète pas vraiment la personnalité plus complexe qu’elle a dans les livres.

Ginny, la petite sœur du meilleur ami de Harry, Ron, a été principalement montrée comme un personnage de second plan jusqu’au sixième film, où elle est rapidement devenue l’âme-sœur incontestée de Harry.

Dans les livres, Ginny est un personnage plus complet qui a ses propres intérêts et intrigues. Elle est montrée comme une excellente joueuse de Quidditch et n’a pas peur de défendre ce qui est juste, peu importe qui elle affronte.

Bien que Ginny développe un énorme béguin pour Harry au début de la série, elle ne se contente pas de rêvasser à son sujet et s’engage dans plusieurs relations sincères avec d’autres étudiants de Poudlard.

Les films Harry Potter ont coupé une grande partie des intrigues de Ginny, de sorte que lorsque le moment est venu pour elle et Harry de se mettre ensemble, cela semblait à la fois sortir de nulle part et ne pas être mérité.

Étant donné que la série télévisée est censée être beaucoup plus longue et plus développée que la saga cinématographique, elle aura le temps de montrer en profondeur la richesse du personnage de Ginny Weasley à une nouvelle génération.

En attendant la prochaine série Harry Potter, vous pouvez découvrir notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.