La star de Harry Potter Maggie Smith est décédée à 89 ans

L’actrice Maggie Smith, connue mondialement pour son rôle dans la saga cinématographique Harry Potter, est morte à l’âge de 89 ans.

La célèbre actrice britannique Maggie Smith, qui a notamment incarné Minerva McGonagall dans la série de films Harry Potter ainsi que Violet Crawley dans Downton Abbey, est décédée le vendredi 27 septembre.

La nouvelle a été confirmée par ses fils Toby Stephens et Chris Larkin, qui ont déclaré que leur mère était décédée à l’hôpital le matin même.

Un communiqué des fils de Maggie Smith déclare : « C’est avec une grande tristesse que nous devons annoncer le décès de Dame Maggie Smith.

ITV

« Elle est décédée paisiblement à l’hôpital tôt ce matin, vendredi 27 septembre. Personne extrêmement discrète, elle était entourée de ses amis et de sa famille à la fin. Elle laisse derrière elle deux fils et cinq petits-enfants aimants qui sont dévastés par la perte de leur mère et grand-mère extraordinaire.

« Nous tenons à saisir cette occasion pour remercier le personnel merveilleux de l’hôpital Chelsea et Westminster pour leurs soins et leur gentillesse inlassable durant ses derniers jours.

« Nous vous remercions pour vos messages de soutien et de sympathie et vous demandons de respecter notre intimité en ce moment. »

En plus de ses rôles emblématiques dans des franchises majeures, Smith était connue pour son esprit comique, ayant joui d’une présence durable sur scène et à l’écran depuis ses débuts dans les années 50.

Elle a reçu de nombreuses distinctions au fil des ans, dont deux Oscars pour ses rôles au cinéma. Elle a reçu celui de la Meilleure actrice pour le film de 1969 Les Belles Années de miss Brodie, et celui de la Meilleure actrice dans un second rôle en 1979 pour California Hôtel.

Smith fait partie des 15 actrices ayant réussi la “Triple Crown of Acting”, un terme désignant celles et ceux ayant remporté un Oscar, un Emmy Award et un Tony Award dans des catégories d’acteur.

L’actrice est considérée comme l’un des plus grands talents du Royaume-Uni, aux côtés de son amie et collaboratrice de longue date, Judi Dench.

Les hommages continuent d’affluer pour la star disparue, les fans exprimant leur admiration pour l’impact durable qu’elle a eu dans le monde du cinéma.

Picturehouse Entertainment

« La grande Dame Maggie Smith nous a quittés à l’âge de 89 ans », a déclaré un internaute sur X/Twitter. « Elle a joué un rôle si important dans mon enfance et dans ma vie d’adulte également. Une actrice brillante, un être humain merveilleux. Qu’elle repose en paix. Merci, Maggie, pour le talent incroyable que vous nous avez offert à tous. »

« J’ai toujours redouté le jour où je lirais cette nouvelle. Mon cœur est brisé. Reposez en paix, milady », a écrit une autre. « Votre carrière cinématographique impressionnante témoigne de votre talent et est une indication du nombre incroyablement élevé de vies que vous avez touchées à travers l’écran. »

Un troisième a ajouté : « Maggie Smith était l’une des meilleures. Qu’elle repose en paix et offre à ceux “de l’autre côté” de nombreux moments d’esprit et de sagesse comme elle seule sait les délivrer. »