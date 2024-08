La date de la saison 2 de Squid Game enfin révélée dans un nouveau trailer

La première saison avait fait un véritable carton, et la deuxième est attendue avec impatience par les fans : le K-drama a dévoilé la date de sortie des prochains épisodes, avec un bonus sur l’avenir de la série.

La nostalgie des jeux d’enfants étreint parfois les adultes, mais elle le fait différemment avec les personnages de Squid Game : la série coréenne s’est en effet illustrée en pervertissant les loisirs enfantins de ses protagonistes, pour les plonger dans une bataille royale sanglante, de laquelle on ne s’échappe pas si aisément.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Netflix a bien compris que les K-dramas pouvaient plaire au public, et la plateforme de streaming a tiré le gros lot avec la série de Hwang Dong-hyeok, qui a propulsé l’acteur Lee Jung-jae sur la scène internationale grâce à son rôle de Seong Gi-hun. Après un succès fulgurant à travers le monde, la série n’a pas tardé à obtenir son renouvellement dans une saison 2. Et le premier trailer a apporté d’excellentes nouvelles aux spectateurs, dont une date de sortie.

L’article continue après la publicité

La saison 2 de Squid Game sortira le 26 décembre 2024 sur Netflix. Elle sera suivie d’une saison 3 en 2025, faisant office de final à la série coréenne.

L’article continue après la publicité

C’est dans une bande-annonce du 1er août que Netflix a en effet annoncé la bonne nouvelle : s’amusant avec l’imagerie des Jeux Olympiques qui se déroulent au même moment à Paris, la plateforme de streaming a présenté les candidats dans le célèbre survêtement vert, sur une piste de course.

L’article continue après la publicité

Fidèle à l’esprit cruel de la série, les personnages courent davantage pour leur survie que par amour du sport et de la performance, quitte à bousculer les autres ou leur marcher dessus. En guise de jury, on retrouve les mêmes mystérieux uniformes aux masques arborant carré, croix et triangle. Le ton est donné : la compétition n’est pas finie, et les candidats vont encore devoir livrer une lutte acharnée.

L’article continue après la publicité

En plus de la date de sortie, Netflix a confirmé l’arrivée d’une saison 3 en 2025. Cette suite servira également de final pour le K-drama.

L’article continue après la publicité

Et en attendant de retrouver Gi-hun dans des jeux qui s’annoncent déjà meurtriers, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent ce mois-ci en streaming.