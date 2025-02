Un rapport sur la longueur de la saison 3 de Squid Game inquiète les fans de la série Netflix

Un nouveau rapport concernant la saison 3 de Squid Game inquiète les fans de la série Netflix, laissant entendre que le grand final pourrait être le chapitre le plus court des trois.

On savait déjà depuis 2023 que les saisons 2 et 3 de Squid Game seraient tournées l’une après l’autre, mais il avait tout de même fallu un certain temps avant de découvrir la longueur du deuxième chapitre, sorti en décembre 2024. Une longueur qui aura déplu à de nombreux spectateurs, interrompant l’action après l’insurrection de Gi-hun et des autres candidats des jeux, dans une saison 2 jugée trop courte.

Le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, a déjà avancé ses arguments en expliquant avoir senti qu’il fallait marquer une pause à cet endroit précis. Et l’annonce de la date de sortie de la saison 3 pour l’été 2025 a également pu rassurer le public, qui n’aura pas à attendre longtemps avant de découvrir les nouvelles épreuves. Sauf qu’un ancien rapport refaisant surface suggère une mauvaise nouvelle pour ce troisième et dernier chapitre de Squid Game.

La saison 3 de Squid Game serait la plus courte de la série

Un ancien rapport d’OSEN de 2023 a refait surface sur les réseaux sociaux et inquiète les fans de Squid Game en indiquant que la saison 3 ne compterait que six épisodes.

C’est sur le réseau social Instiz que l’ancien rapport vieux de deux ans est largement partagé par les fans de Squid Game, inquiets d’y découvrir que la saison 3 n’irait pas au-delà de six épisodes : d’après une traduction de Koreaboo, OSEN ferait en effet état de 13 épisodes en tout pour les deux dernières saisons, tournées consécutivement. Et la deuxième ayant compté sept épisodes, n’en resterait dès lors plus que six dans la troisième pour conclure l’histoire de Gi-hun.

Il va de soi qu’il faut prendre une telle information avec des pincettes, les plans pouvant toujours changer entre la production et la sortie de la série, entre reshoots, montage et éventuelle division ou fusion d’épisodes. Pour avoir le fin mot de l’histoire quant à la longueur de cette saison finale, il faudra attendre une confirmation de la part de Netflix, la plateforme de streaming ne s’étant pas encore prononcée sur la question.

En attendant de découvrir la saison 3 de Squid Game, prévue pour une diffusion le 27 juin 2025 sur Netflix, vous pouvez aussi consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.