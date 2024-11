Pourquoi il n’y aura que 3 saisons de Squid Game ? Le créateur de la série explique

Le créateur de Squid Game a expliqué pourquoi la série se terminera avec la saison 3, confirmant qu’il n’avait pas l’intention d’aller au-delà.

Squid Game a pris le monde d’assaut lorsque la première saison est sortie sur Netflix en septembre 2021. Bien qu’au départ aucun plan n’anticipait réellement une œuvre en plusieurs saisons, le créateur Hwang Dong-hyuk a fini par prévoir le coup pour deux chapitres supplémentaires, la saison 2 de la série à succès devant sortir le 26 décembre 2024 sur la plateforme de streaming.

Dans une interview du 4 novembre 2024 avec The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk est revenu sur les raisons qui l’ont décidé à retenter l’aventure dans de nouveaux épisodes de Squid Game, malgré la “pression” ressentie après le succès de la première saison. Le créateur en a profité pour expliquer en quoi clore le récit avec une saison 3 lui paraissait plus approprié, y voyant une manière plus “naturelle“.

Le showrunner a d’abord reconnu qu’après avoir créé la saison 1, il n’avait pas “spécialement prévu qu’il y aurait une deuxième saison“. Mais il s’est alors retrouvé happé par “l’énorme attente” que la production a créé chez le public, et a donc décidé de poursuivre l’histoire de Gi-hun.

Même s’il n’avait pas de grands plans à l’époque, il confie avoir toujours eu une “idée de l’histoire [qu’il] raconterait”, dans laquelle Gi-hun (interprété par Lee Jung-jae) reviendrait participer aux jeux pour tenter de les arrêter une bonne fois pour toutes.

“Au fil des saisons deux et trois, c’est précisément cette quête de Gi-hun que vous allez suivre, à la fois physiquement et émotionnellement”, révèle ainsi le créateur.

Hwang Dong-hyuk explique ensuite qu’à la fin de la saison 3, “tout ce [qu’il] voulait raconter à travers l’histoire de Squid Game” sera dit, et la série aura sa vraie conclusion.

“Alors que je réfléchissais à une fin pour la saison 3, j’ai naturellement pensé que ce serait le dénouement final,” explique-t-il, avant d’ajouter qu’après une telle fin, “il n’y aura pas besoin d’autres histoires” dans l’univers de Squid Game.

La saison 3 de Squid Game devrait sortir durant l’année 2025, Hwang Dong-hyuk ayant confirmé en avoir “presque terminé avec la partie montage.” La saison 2 quant à elle est attendue pour le 26 décembre 2024 sur Netflix. Et d’ici-là, vous pouvez aussi consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.