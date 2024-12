Squid Game a eu plusieurs fins avant que la saison 2 ne change tout pour la série Netflix

Hwang Dong-hyuk, le créateur de Squid Game, s’est confié sur le processus d’écriture sur deux saison en même temps et ses répercussions sur la fin de l’histoire.

La saison 2 de Squid Game est attendue de pied ferme par de nombreux fans, et ne signera pas la fin de l’histoire de Gi-hun, prévue désormais pour se décliner en trois chapitres en tout. Sauf qu’au départ, la série ne devait être qu’une mini-série d’une seule saison. Écrite par Hwang Dong-hyuk dix ans avant que le scénario ne se retrouve chez Netflix, Squid Game a représenté un vrai défi pour son créateur, son tournage ayant été particulièrement stressant pour lui – au point qu’il en a perdu “huit ou neuf dents“, comme il l’a indiqué auprès de la BBC.

Sauf qu’en sortant sur Netflix en 2021, le K-drama a battu toutes sortes de records de streaming, devenant le plus grand lancement de l’histoire de la plateforme, et a été récompensé de nombreuses récompenses. Forcément, il devenait toujours plus tentant de répondre à la demande des fans et de proposer une saison 2, d’autant plus possible que le dernier épisode présentait une fin ouverte.

En fin de compte, les saisons 2 et 3 ont été écrites en même temps et la série n’ira pas plus loin. Le deuxième chapitre sera diffusé le 26 décembre 2024 et permettra d’assister au retour de Gi-hun (Lee Jung-jae), alias le joueur 456, qui plongera de son plein gré dans de nouveaux jeux mortels.

Dans une interview d’IndieWire de décembre, Hwang Dong-hyuk a décidé de revenir sur comment le fait d’écrire les deux volets ensemble a eu un impact majeur sur la fin de l’histoire : “J’ai écrit les saisons 2 et 3 en même temps… et dans l’intrigue, il y a un point de basculement qui se produit, ce qui mène à une série d’événements différents, et entraîne également un changement significatif pour le personnage.“

Le créateur poursuit : “Relativement parlant, la fin de la saison 2 m’est venue assez tôt. Cependant, la conclusion de la saison 3 a finalement pris une direction différente de celle que j’avais initialement imaginée. Alors que je travaillais sur l’histoire et le scénario, j’ai vu se dessiner un nouveau chemin que je voulais explorer, et la fin de la saison 3 a donc changé avec le processus de création de la saison 2.”

Heureusement, l’attente avant de retrouver les personnages dans la saison 3 ne sera pas aussi longue que pour la saison 2, puisqu’elle devrait arriver sur Netflix vers la moitié de l’année 2025.

Mais avant de se lancer dans la suite, Hwang Dong-hyuk a ressenti une forte pression. “Parce que j’ai créé la saison 1 sans vraiment penser à une deuxième saison, lorsque la décision de faire une saison 2 a été prise, la pression était effectivement immense,” ajoute-t-il ainsi auprès du média, avant de continuer : “Je me demandais si j’allais vraiment réussir, si j’allais être capable de créer ou d’écrire quelque chose qui surpasserait la saison 1. Mais une fois que j’ai commencé à écrire, et une fois plongé dans l’histoire de Gi-hun qui retourne dans les jeux avec de nouvelles motivations, ça s’est en fait beaucoup mieux passé que je ne l’imaginais.“

“J’ai pu créer une histoire que je trouvais plus intrigante, inventer des personnages plus intéressants et concevoir des jeux plus originaux et captivants.“

Bien que les bandes-annonce de la saison 2 de Squid Game aient montré certains décors familiers, Hwang Dong-hyuk a révélé lors d’une précédente conférence de presse que “la plupart des jeux seront nouveaux, et ce sera toujours plus grandiose.“ Et en effet, le dernier trailer offre quelques aperçus de ce qui apparaîtra dans les prochains épisodes, entre un carrousel mystérieux et des votes scindant les candidats en deux équipes.

La saison 2 de Squid Game sortira le 26 décembre 2024 sur Netflix. Mais en attendant, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.