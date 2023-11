Squid Game Le défi : Les joueurs tombent-ils vraiment du Pont de Verre ?

Les nouveaux épisodes de Squid Game : Le défi donnent vie à l’une des épreuves les plus emblématiques de la série originale : le Pont de Verre. Mais qu’est-il arrivé aux joueurs, et sont-ils vraiment tombés ?

Certains jeux dans Le défi ont été presque identiques à ceux de la série coréenne originale, comme pour 1, 2, 3, soleil, ou encore la découpe du biscuit au sucre du Dalgona. Néanmoins, parce que tuer les participants d’un jeu-concours n’est pas vraiment légal, des solutions ont été trouvées pour signifier leur défaite en toute sécurité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La seconde série d’épisodes (6 à 9) a été récemment diffusée, mettant en scène 20 joueurs forcés de franchir le périlleux pont de verre. Tous n’ont pas réussi à atteindre l’autre côté. Mais que leur est-il arrivé, au juste ? Sont-ils vraiment tombés aussi loin que le montre la série ?

Squid Game Le défi : Que sont devenus les joueurs sur le Pont de Verre ?

netflix

Dans Squid Game : Le défi, les joueurs ne sont pas réellement tombés durant le jeu du Pont de Verre. Du moins pas d’aussi haut : les personnes que vous avez vues disparaître dans l’obscurité étaient des professionnels.

Dans la série originale, les joueurs qui choisissaient la mauvaise dalle faisaient une chute mortelle, avant d’être ramassés plus bas par les gardes en rouge. Bien que les enjeux dans Le défi soient immenses et intenses, il n’est pas non plus question de vie ou de mort, et les producteurs ont utilisé un stratagème pour donner l’impression que les joueurs tombaient dans le vide.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans une interview avec Entertainment Weekly, le producteur exécutif John Hay a expliqué : “La chute elle-même a été réalisée par un professionnel de la cascade pour la sécurité des joueurs. C’est évidemment primordial pour nous. Il y avait un grand sac d’air en dessous, mais cela doit aussi être réalisé par des professionnels.”

“L’ordre du motif des carrés de verre, indiquant lesquels sont sûrs et lesquels ne le sont pas, était entièrement prédéterminé avant qu’ils ne montent sur le pont,” explique le producteur. “Leurs réactions et celles de leurs pairs, lorsqu’ils marchent sur une dalle défaillante et sont éliminés, sont toutes réelles. Ensuite, à la dernière minute, nous les avons remplacés, et un cascadeur a effectué la chute.”

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le fait de mettre le tournage en pause à chaque chute n’a pas dérangé les candidats outre-mesure d’après les producteurs. D’autant plus que l’échange avec le professionnel était rapide, et que les enjeux sont de taille : “À cette étape, ils sont proches de décrocher le prix, leur élimination a donc un réel impact sur chacun d’entre eux.“

À quelle hauteur se trouve le pont de verre dans Squid Game : Le défi ?

netflix

La longueur exacte de ladite chute n’a pas été révélée, mais le producteur Stephen Lambert a assuré qu’il s’agissait d’une “distance sûre… la façon dont cela a été filmé donne l’impression que c’est plus loin qu’en réalité.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

John Hay a ajouté : “Le pont lui-même était en hauteur. Il était important pour nous que la sensation d’être sur un pont élevé soit présente, mais évidemment, la chute devait être à une hauteur sécurisée. Il y avait un grand sac d’air en dessous, tout cela a été testé et vérifié. Il était crucial pour nous que le jeu soit totalement authentique. Mais comme le dit Stephen, nous avons fait en sorte que leur chute paraisse un peu plus longue qu’elle ne l’est vraiment.“

Forcément, on ne pouvait pas trop en demander aux participants. Mais même si le vrai saut a été réalisé par un cascadeur, les joueurs ont tout de même dû expérimenter la déception de s’arrêter à deux doigts de la victoire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Contrairement au jeu du Dalgona, la production n’aura pas eu besoin de les convaincre de faire semblant de se sentir impliqués, cette fois.