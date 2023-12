Squid Game Le défi : La gagnante n’a pas encore touché “un seul centime”

Mai Whelan, alias Joueur 287, a été couronnée première gagnante de Squid Game : Le défi – mais elle n’a toujours pas vu “un seul centime” des 4,56 millions de dollars promis.

C’était une finale à couper le souffle. Mai, Phill (451) et Sam (016), se sont rednus à leur dernier repas ensemble dans 31, ont savouré un steak ensemble, et ont parlé de leur vie. Mais dans Squid Game, il ne peut y en avoir qu’un.

C’est Sam qui a d’abord été éliminé dans un jeu de hasard. Puis Mai et Phill se sont affrontés dans un ultime jeu jouant sur les nerfs de leurs participants malgré sa nostalgie enfantine. Après de nombreux essais, Mai a fini par l’emporter et récupérer la carte de crédit représentant le gros lot.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais si l’épilogue la voit accéder à un compte en banque rempli des 4,56 millions de dollars, la réalité est toute autre : la gagnante n’aurait en fait pas encore reçu l’argent.

La gagnante de Squid Game, Mai, n’a toujours pas reçu son prix

netflix

Dans une nouvelle interview accordée au Times, Mai a discuté de son expérience dans la série, et a révélé qu’elle attend toujours son prix de la part de Netflix.

“Je me sens comme Tom Cruise dans Jerry Maguire. Montrez-moi l’argent“, a-t-elle ainsi déclaré.

Les scènes de fin de la première saison de Squid Game : Le défi retracent le parcours des concurrents, culminant dans une mise en scène montrant Mai en train d’insérer sa carte dans un distributeur automatique, pour y admirer le solde de 4,56 millions de dollars présents sur son compte.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, la mise en scène n’est pas encore devenue réalité : non seulement Mai n’a toujours pas reçu son paiement, mais ses gains seront également soumis à la taxe américaine.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cela ne signifie pas que Mai n’a pas dépensé un peu d’argent après sa victoire : en plus d’une nouvelle coiffure, elle s’est offert une robe Ralph Lauren et des chaussures Jimmy Choo pour un événement spécial Netflix. “Je ne me sens toujours pas à l’aise pour cet achat, mais je pense que c’est amplement mérité“, a-t-elle dit.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pas encore de prix, mais déjà des projets après sa victoire dans Squid Game : Le défi

netflix

Dans une autre interview accordée au Telegraph, Mai a déclaré qu’elle prévoyait de dépenser ses gains pour “diverses causes, en soutenant des œuvres caritatives locales pour la faune et les habitats au Guatemala, en Bolivie et en Ouganda. Je veux aussi aider les enfants à sortir de la pauvreté.“

Avant d’ajouter : “J’ai toujours voulu aider les moins privilégiés. Je viens d’une communauté qui n’est pas représentée dans les émissions de télévision.“

Et ce n’est pas tout. Elle veut construire un petit quai pour un bateau à l’extérieur de sa maison, et elle a commencé à “réfléchir à une maison de retraite quelque part. Nous ne savons pas encore où, et nous sommes satisfaits de notre situation actuelle. Nous vivons sur l’eau. C’est très paisible.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Mon cœur est avec les gens, les animaux et le changement climatique“, explique-t-elle à propos de la manière dont elle prévoit de dépenser son argent. “Si nous continuons ce que nous faisons, il n’y aura pas d’avenir pour tous les petits enfants qui grandissent actuellement“, a-t-elle dit.

Mais toutes ces bonnes actions ne pourront pas se faire sans les fonds : la gagnante va donc devoir attendre que le géant du streaming lui transfère ses gains.

La somme a énormément été utilisée à travers la campagne promotionnelle du jeu concours : Netflix s’en est servi pour présenter le prix comme le plus gros de l’histoire de la téléréalité. Peut-être un peu trop gros ?

L’article continue après la publicité