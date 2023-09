Squid game en téléréalité : le premier teaser vient de sortir

Tudum ! Netflix vient de lâcher la bombe : après le succès de Squid Game, l’univers pervers et ses épreuves reviennent sous forme de téléréalité. Le Défi s’offre un premier teaser, qui dévoile les premières images des épreuves attendant les candidats de cette téléréalité américaine.

On nous avait déjà promis une saison 2 pour Squid Game, mais on a droit cette fois aux images d’un tout autre projet, et bien américain cette fois-ci. Netflix a effectivement opté pour le choix de la téléréalité. Le teaser vient de sortir et les premières images risquent bien de raviver l’angoisse des spectateurs de Squid Game.

Un trailer qui promet de la démesure pour Squid Game : Le Défi

456 joueurs vont devoir s’affronter pour décrocher le gros lot. Car ce n’est pas moins de 4,56 millions de dollars qui sont en jeu, et comme on peut l’entendre dans le trailer, “Certains font bien pire pour beaucoup moins d’argent.” Et quitte à aller jusqu’au bout, la production a clairement cherché à garder des éléments visuels qui avaient fait la force de la série originale.

La fameuse phrase du jeu Un, deux, trois, soleil ! en fond, on peut voir les candidats s’élancer sur l’aire de jeu de la première épreuve, celle qui avait provoqué le premier choc dans Squid Game. On retrouve également le terrain des dalles en verre ou les dédales d’escaliers menant à chacun des défis.

On peut également deviner l’arrivée de nouveautés, notamment avec un plateau rappelant le jeu de la bataille navale.

Ce qui est sûr, c’est que les participants ont de quoi être motivés : on leur annonce en effet qu’ils sont “en lice pour remporter le plus gros prix de l’histoire de la téléréalité.” Rien de moins !

Rendez-vous donc le 22 novembre sur Netflix pour découvrir si les candidats auront droit à aussi peu d’égards que ceux de la série Squid Game d’origine.