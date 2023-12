Squid Game Le Défi : Qui a gagné les 4,56 millions de dollars de la finale ?

Le moment est enfin arrivé : le gagnant de Squid Game : Le défi a enfin été révélé après la diffusion de la finale sur Netflix.

Squid Game : Le défi s’était présenté comme un spin-off de la série originale de Netflix, suscitant des débats plus ou moins houleux parmi les spectateurs du monde entier. Le jeu en téléréalité qui a démarré avec 456 joueurs a vu son nombre de candidats réduit à chaque épreuve. De “1, 2, 3, soleil” au jeu du en commençant par “Feu Rouge, Feu Vert” et en terminant par “pierre, feuille, ciseaux”.

Les fans ont choisi de nombreux candidats à soutenir dans la compétition pour gagner l’énorme prix en espèces de 4,56 millions de dollars. Si la cagnotte est la plus élevée de l’histoire de la téléréalité, il ne pouvait y avoir qu’un seul vainqueur. Alors, qui est sorti multimillionnaire de Squid Game : Le défi ?

Attention : Spoilers à venir pour la finale de Squid Game : Le défi !

Quel est la dernière épreuve de Squid Game : Le défi ?

Plus tôt dans le dernier épisode, les trois finalistes s’assoient pour un repas – tout comme leurs homologues fictifs de la série coréenne originale. Mais les bons moments sont rapidement terminés lorsqu’ils doivent jouer à un jeu de hasard, menant à l’élimination de Sam (Joueur 016). Ce qui ne laisse que Mai et Phill (Joueur 451) en lice.

Pour le jeu final, on retrouve le même diagramme en forme de calmar disposé au sol de l’ultime arène. Mais le jeu auquel il est rattaché étant avant tout physique, les producteurs ont préféré l’échanger contre “pierre, feuille, ciseaux”, offrant des chances égales pour les deux joueurs.

Qui a gagné la finale de Squid Game : Le défi ?

Le gagnant de Squid Game : Le défi est le Joueur 287, Mai.

Les deux finalistes doivent donc plutôt jouer à un jeu classique, dans lequel celui qui gagne une manche peut sélectionner une clé et tenter d’ouvrir le coffre-fort. Si la clé ne convient pas, une autre manche est jouée, jusqu’à ce que la carte bancaire se retrouve dans les mains du gagnant.

Finalement, le hasard obtient une grande place dans ce dernier jeu concours. Là où il est possible de bluffer plus ou moins ses adversaires à pierre, feuille, ciseaux, il faut encore que le gagnant des manches parvienne à mettre la main sur la bonne clé. C’est Mai qui réussira ce dernier tour de force, ouvrant le coffre-fort pour y trouver une carte de crédit dorée. La candidate décroche alors le lot historique de 4,56 millions de dollars.

Dans une interview post-victoire, Mai déclare : “Cette journée m’a confirmé que tout est possible. Même quand on déprime et qu’on a peur, il faut se relever, être fort et se concentrer. Quelles que soient vos peurs, affrontez-les de toutes vos forces et vous pourrez tout accomplir. Ce soir en est la preuve. J’ai gagné.“

Squid Game : Le défi est intégralement disponible sur Netflix.