Le spin-off de Young Sheldon révèle le remplaçant “génial” de George Sr.

Le casting de Young Sheldon a perdu une grande figure paternelle, mais le spin-off compte bien combler ce vide avec un remplaçant tout aussi attachant.

Georgie & Mandy’s First Marriage va apporter sa pière à l’édifice déjà imposant du monde de Young Sheldon, qui s’était terminé dans une saison 7 émouvante après le décès de George Sr. Mais voilà, la figure paternelle étant absente, il a fallu lui trouver un substitut. Et la série dérivée a décidé d’aller le chercher en la personne de Jim, le père de Mandy.

Montana Jordan, qui incarne Georgie, s’est confié à Entertainment Weekly en exprimant son enthousiasme à l’idée d’explorer cette relation avec son beau-père fictif, déclarant au média : “J’adore la connexion entre Georgie et Jim et les intrigues qu’ils partagent, c’est vraiment génial.” Avant de poursuivre : “Il y aura ce lien, et vous allez aussi voir Jim réconforter Georgie après la mort de son père.“

Georgie et Mandy vont se lancer dans leur propre récit, en vivant cette fois dans une famille bien différente : celle de Mandy, Jim et Audrey. Jim, propriétaire d’un magasin local spécialisé dans les pneus, est perçu comme un homme attachant, toujours prêt à donner à Georgie une chance de faire ses preuves.

Dans l’univers de The Big Bang Theory, Georgie est connu comme vendeur de pneus prospère. On peut donc déjà s’attendre à ce que la patience et la gentillesse du personnage de Jim aient une influence très positive sur son gendre.

Toutefois, tout ne sera pas forcément idyllique : de nombreux fans pensent déjà qu’Audrey deviendra la véritable méchante de Georgie & Mandy’s First Marriage, en raison de son aversion évidente pour Georgie. Sa haine envers le jeune homme provient principalement du fait qu’il est beaucoup plus jeune que Mandy, ce qui lui laisse moins de perspectives pour contribuer à un rythme de vie confortable pour sa femme et leur fille, Constance.

Emily Osment, l’une des têtes d’affiche de la série, a laissé entendre que le début de la saison 1 montrerait chaque couple tester les limites de l’autre, tant sur le plan intérieur qu’extérieur : “Cette première saison marque la transition de Georgie et Mandy, qui vivent désormais avec les parents de la jeune femme. Le couple a deux enfants déjà adultes, et ces adultes reviennent maintenant avec un bébé.”

“C’est donc une maison bien remplie, et on pourra en apprendre un peu plus sur la relation entre Jim et Audrey, qui peut être très hostile. On verra aussi d’où Mandy tire un peu de son mordant, notamment de sa mère, Audrey.”

Pour nombre de spectateurs, on peut déjà s’attendre à ce qu’Audrey soit à l’origine de l’échec du premier mariage entre les deux personnages. Mais pour voir si la matriarche est réellement une antagoniste, il faudra attendre le 17 octobre, date de sortie de la série dérivée Georgie & Mandy’s First Marriage.