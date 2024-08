Le spin-off sur Aegon le Conquérant pourrait répéter cette “erreur” de House of the Dragon

Aegon’s Conquest est l’un des spin-offs de Game of Thrones les plus attendus, revenant sur l’histoire du légendaire conquérant Targaryen. Cependant, les fans craignent que la série ne commette la même « erreur » que House of the Dragon.

C’est sans doute l’événement le plus important de la saga du Trône de Fer de George R.R. Martin : la formation des Sept Royaumes sous un seul roi Targaryen, Aegon Ier, après avoir forcé les royaumes à lui prêter allégeance.

Le personnage a même été mentionné dans House of the Dragon ; plus précisément, nous avons vu le crâne de son dragon, Balerion, le plus féroce et le plus grand de l’histoire de Westeros. De plus, le fait que le fils de Viserys porte le même nom a causé la confusion qui a conduit à la Danse des Dragons.

Bientôt (même s’il faudra probablement attendre encore quelques années), la Conquête d’Aegon sera portée à l’écran dans une toute nouvelle série. Cette dernière est développée par Mattson Tomlin, à qui l’on doit l’anime Terminator Zero récemment sorti sur Netflix.

Après que House of the Dragon a révélé la véritable raison de sa conquête (il a eu une vision des Marcheurs Blancs et croyait qu’un Targaryen devait s’asseoir sur le Trône de Fer pour que le monde survive), il semble que la série suivra cet exemple et « interprétera » l’œuvre d’origine.

En parlant à Tomlin, Westerosies (via Nexus Point News) a interrogé le cinéaste américain sur son approche de l’histoire.

« Tout commence avec ce que George a fait. J’ai maintenant passé pas mal de temps avec lui, et il y a eu de nombreux moments surréalistes à parcourir Feu et Sang, à surligner des passages et à lui demander : “Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’est-ce que c’est ? Est-ce bien ce que je pense ?” », a-t-il expliqué.

« Vous savez, parfois, je le mets vraiment à l’épreuve en lui disant : “Je ne comprends pas ce qui se passe ici.” Et d’autres fois, je lui dis : “Je pense que cela pourrait signifier ceci.” Mais il s’agit vraiment de prendre ce texte et de le traiter comme s’il s’agissait d’une véritable histoire. L’une des choses qui a guidé mon approche, c’est que Feu et Sang est écrit comme une histoire réelle et que ces événements se sont produits.

« Nous connaissons l’histoire d’Alexandre le Grand ; nous connaissons l’histoire de Napoléon. Nous savons quelles étaient les batailles. Nous connaissons beaucoup de personnes qui sont mortes. Nous savons dans certains cas ce qui a été dit ou ce qui aurait pu être dit, mais nous ne savons pas tout. Nous ne connaissons pas toute l’histoire. Nous avons en quelque sorte ces points de repère qui nous disent comment nous avons traversé l’histoire.

« Mais il y a aussi cette citation célèbre que quelqu’un de bien plus intelligent que moi a dit : l’histoire est écrite par les vainqueurs. Et donc, il y a aussi cela. »

Rappelons que la Conquête d’Aegon est une petite partie de Feu et Sang (elle ne fait même pas 30 pages), ce qui n’est pas suffisant pour en faire une série en l’état.

« Pour moi, il s’agit de m’assurer que je respecte George et que je respecte le texte. Et ensuite, il faut aussi que cela reste une histoire dramatique. Ces personnages doivent entreprendre un voyage ; ils doivent changer ; ils doivent passer d’un début à un milieu à une fin », a poursuivi Tomlin.

« Il faut comprendre comment faire tout cela avec les indices que ce livre m’a laissés et se dire, d’accord, je vais interpréter cette véritable histoire et essayer d’en faire une série vraiment vivante que les gens, j’espère, aimeront et ne détesteront pas, en faisant de mon mieux. »

Cela rappelle l’approche de Ryan Condal pour House of the Dragon, qui s’est attiré des critiques pour de nombreuses décisions prises au cours de la saison 2, en particulier concernant l’arc d’Alicent.

« Oui… on verra. C’est en gros ce que les scénaristes de HOTD ont dit, et regardez où nous en sommes », a répondu un internaute à la publication de Westerosies sur X/Twitter. « D’accord, remballez tout. Annulez la série. Arrêtez d’écrire. C’est HOTD tout recommence », a commenté un autre.

« 1. C’est ce que les scénaristes de HOTD ont dit. 2. Ça va être nul. 3. Ils vont devoir inventer 90 % de l’histoire », a écrit un troisième. « S’ils changent quoi que ce soit à propos d’Aegon le Conquérant, je jure que je brûlerai l’immeuble de HBO », a écrit un quatrième.

Les fans peuvent penser que c’est une erreur de changer quoi que ce soit aux écrits d’origine de Martin. Cependant, il convient de se rappeler deux choses. Premièrement, toute série télévisée existe dans une continuité distincte, ce qui signifie que le canon des livres reste donc intact. De plus, étant donné qu’il s’agit d’une adaptation, elle peut par conséquent apporter autant de changements que nécessaire pour garantir que la série soit divertissante et captivante aux yeux du public.

En attendant, voici tout ce que nous savons sur la saison 3 de House of the Dragon. Vous pouvez également découvrir quel est ce changement réclamé par les fans pour la prochaine saison de la série HBO, ainsi que cette déclaration de Martin qui revient sur son plus grand regret avec Game of Thrones.

