Spider-Man devient un streamer et divise la toile avant la sortie de sa nouvelle série

La prochaine série Your Friendly Neighborhood Spider-Man vient de révéler que le héros serait un streamer, et les spectateurs sont clairement divisés sur ce point.

Depuis la sortie au cinéma de Spider-Man: No Way Home au sein du MCU, les fans du Tisseur attendent désespérément une suite. Heureusement, le quatrième film Spider-Man, dont le titre reste à confirmer, a confirmé être officiellement en préparation et fait désormais partie du calendrier très chargé des sorties de Marvel. Mais il faudra attendre un bon moment avant de retrouver l’Araignée et ses acrobaties dans la ville de New York.

À moins de se tourner vers un autre projet concernant le jeune héros : la série d’animation Your Friendly Neighborhood Spider-Man est en effet attendue pour janvier 2025, et pas mal d’éléments ont déjà permis d’y voir plus clair sur ce qui attend Peter Parker. Le dernier détail en date a été révélé à l’occasion de la parade de Thanksgiving à New York, qui permet à de nombreuses franchises de la pop culture de s’exhiber et lâcher des informations – entre un Luffy géant de One Piece et une Mercredi de la série éponyme sur Netflix, martyrisant son petit frère. Et justement, Spidey était lui aussi au rendez-vous… pour streamer l’événement.

Spider-Man demande à son chat de “liker et s’abonner”

La promo autour de la série s’est servie de la parade de Thanksgiving pour dévoiler l’activité de streamer de Peter Parker lorsqu’il revêt son costume, simulant un live durant l’événement.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man se déroule dans une chronologie alternative du MCU et propose une sorte d’origin story pour le héros. Dans cette version de l’histoire du Tisseur, c’est Norman Osborn qui joue le rôle de mentor de Peter Parker, à la place de Tony Stark.

Ce n’est cependant qu’un des changements apportés. Pour la promotion de la série d’animation, diffusée lors de la parade, on voit Spider-Man parler à une caméra en demandant aux spectateurs de “liker et s’abonner”, tandis qu’un chat défile à l’écran. Et loin de générer un enthousiasme débordant, la révélation d’un Spidey streamer a clairement divisé la toile.

Dans les commentaires d’une publication de Discussing Film sur X à propos de l’annonce en question, un débat enflammé fait rage parmi les fans. “Faire de Spider-Man un streamer ? Pourquoi Hollywood ressent-il le besoin incessant de moderniser nos héros ?” se plaint ainsi un internaute, repris par un second plus catégorique : “Spider-Man en streamer ? Je parle au nom de tout le monde en disant qu’on ne regardera pas“.

Pourtant, d’autres fans semblent moins gênés par le détail fraîchement dévoilé, saluant la décision : “Spider-Man en streamer, c’est tellement dans l’esprit du personnage : jongler entre la lutte contre le crime et la création de contenu, c’est typique du chaos que représente Peter Parker“, observe un internaute. Un autre abonde en rappelant qu'”avant, il vendait des photos de lui-même, donc ça pourrait être une version moderne“.

Ce ne serait pas la première fois que Peter Parker se retrouve connecté sur les réseaux sociaux. Après tout, dans Spider-Man: Homecoming, le personnage poste régulièrement des vidéos de ses exploits sur YouTube.

Your Friendly Neighborhood Spider-Man sera disponible dès le 29 janvier 2025 sur Disney+. Et pour passer le temps d’ici-là, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.