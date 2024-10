La date de la série animée Spider-Man a “fuité” avec le planning de 2025 de Marvel

La nouvelle série d’animation Marvel, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, serait intégrée au calendrier de sortie de 2025 : c’est ce qui ressort d’une fuite du planning du studio, incluant cinq autres séries.

Alors que les théories entourant le Spider-Man 4 avec Tom Holland ne cessent d’augmenter, l’homme-araignée ne s’arrêtera pas à un nouveau long-métrage : il sera également de la partie dans une série d’animation chez Marvel, déjà intitulée Your Friendly Neighborhood Spider-Man.

Cette nouvelle série animée, créée par Jeff Trammell, ne sera pas canon au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Au contraire, elle s’inscrira dans une chronologie alternative, suivant Spidey alors qu’il affrontera des méchants tout ce qu’il y a de plus classique avec un mentor pourtant inattendu, en la personne de Norman Osborn.

Jusqu’ici, les informations sur la série sont rares, mais d’après le nom de fichier du logo téléchargé par Disney, il se pourrait bien qu’elle ait déjà une date de sortie arrêtée : on s’attend ainsi à retrouver les épisodes dès le 25 janvier 2025, d’après la fuite mise en lumière sur les réseaux sociaux.

Il convient toutefois d’insister sur le fait que Disney ou Marvel n’ont pas encore confirmé cette information : il convient donc de la prendre avec des pincettes. D’autant plus que d’autres fuites de ce genre ont déjà été relevées, comme un dépôt de copyright antérieur qui indiquait une diffusion le 2 novembre 2024, ce qui ne se produira manifestement pas. Sans oublier que le fichier téléchargé pourrait également être obsolète et ne pas avoir été mis à jour depuis.

En revanche, si l’information était avérée, alors il serait possible de préciser la sortie de plusieurs de ces séries Marvel :

Daredevil: Born Again – 4 mars 2025

Eyes of Wakanda – 6 août 2025

Ironheart – septembre 2025

Marvel Zombies – octobre 2025

Wonder Man – décembre 2025

Si le planning est réel, alors les spectateurs devront s’attendre à une année bien remplie du côté des sorties en streaming pour Marvel et Disney+, surtout après les annonces de changements de Kevin Feige en 2024. L’année 2023 avait été plutôt morose pour le studio super-héroïque, Les Gardiens de la Galaxie 3 mis à part. 2024 a aussi été compliquée, ne comptant qu’un seul film avec Deadpool & Wolverine, tandis que la série Agatha All Along a débarqué plus de neuf mois après Echo.

Mais en 2025, Marvel va de nouveau se relever les manches, entre Captain America: Brave New World et Thunderbolts qui viendront clore la phase cinq, ou encore Les Quatre Fantastiques qui inaugurera la sixième en juillet, juste avant que Avengers: Doomsday ne sorte au cinéma en 2026.