Spider-Man 4 pourrait raconter cette histoire multiverselle populaire avant Secret Wars

Tous les signes indiquent que le film Spider-Man 4 sera une autre histoire mettant en scène le fameux multivers. On peut alors se demander si ce n’est pas là l’occasion parfaite d’adapter l’une des histoires les plus populaires du Monte-en-l’air de ces dernières années avant l’arrivée d’Avengers : Secret Wars ?

Cela fait des années que des rumeurs circulent sur le fait que Sony envisage une autre aventure de multivers à grande échelle pour Spider-Man 4, et qui pourrait les en blâmer ? No Way Home a été un énorme succès à bien des égards, avec des critiques élogieuses et un box-office qui a dépassé le milliard de dollars.

Maintenant, il semble que Sony pourrait obtenir ce qu’il souhaite. Le scooper DanielRPK affirme que Spider-Man 4 sera une autre histoire multiverselle se déroulant quelque part dans le cadre de l’arc Battleworld avant Secret Wars.

S’il est vrai que Secret Wars sera le théâtre du prochain film Spider-Man, cela pourrait peut-être alors être l’occasion rêvée de présenter cette histoire alternative très populaire de l’Homme-araignée.

Qu’est-ce que The Amazing Spider-Man : Renew Your Vows ?

Le Secret Wars de 2015 est survenu huit ans après le tragique arc Un jour de plus (ou One More Day en VO), dans lequel Spider-Man et Mary Jane (ou MJ) ont vendu leur mariage à Méphisto pour sauver Tante May. Ce faisant, ils ont été informés que cet accord avait empêché leur fille d’exister.

Marvel Comics

Mais les fans ont pu avoir un aperçu d’un monde dans lequel cela ne s’était jamais produit grâce à une chronologie alternative dans la mini-série liée à Secret Wars, intitulée The Amazing Spider-Man : Renew Your Vows.

Ayant fait ses débuts en 2015, l’histoire de Renew Your Vows se déroule dans un monde où le mariage de Peter et MJ a perduré, ayant alors donné naissance à une fille, Anna-May « Annie » Parker. Mais après le massacre des Avengers par le Régent, Peter décide d’abandonner son statut de super-héros pour protéger sa famille. Mais bien évidemment, le Tisseur de toile sera contraint de reprendre du service après quelque temps.

Renew Your Vows a été incroyablement populaire et a même eu droit à son propre spin-off se déroulant sur une Terre alternative, où Peter, MJ et Annie poursuivent leurs exploits super-héroïques.

Renew Your Vows et la promesse d’un Battleworld offrent une opportunité unique pour le MCU, car il existe déjà un moyen parfait d’amener Renew Your Vows dans l’univers de Marvel Studios : le Spider-Man de Tobey Maguire de la trilogie de Sam Raimi.

Sony Pictures

Pensez-y : nous n’avons jamais découvert ce qui se passe dans ce monde. C’était intentionnel, car le Peter Parker de Maguire ne voulait apparemment pas passer beaucoup de temps à donner des détails sur ce qui était arrivé à son Spider-Man. Tout ce que nous savons, c’est que sa relation avec MJ est “un peu compliquée”, mais qu’ils ont réussi à la faire fonctionner.

Cela semble offrir un cadre suffisamment ouvert pour que nous puissions apprendre que Peter et MJ sont ensemble et qu’ils ont eu un enfant dans cet univers alternatif. Cela servirait non seulement de contraste avec ce que vit le Peter Parker du MCU après No Way Home, mais c’est aussi un moyen de mettre un point final à l’univers de Raimi tout en ouvrant la voie à un éventuel prochain arc, s’ils choisissent d’y revenir.

Bien sûr, tout cela n’est que de la spéculation pour le moment. Les détails officiels sur Spider-Man 4 sont encore rares ; nous ne savons même pas s’il se déroulera bel et bien sur Battleworld, ni même quand le film sortira. La dernière fois que nous avons entendu parler de cela, un scénario était en cours d’écriture et une annonce était imminente.

Le prochain film de Marvel Studios n’est autre que Captain America : Brave New World, dont la sortie en salle est prévue pour le 12 février 2025. En attendant, découvrez comment Deadpool & Wolverine prépare le retour de Gambit dans le MCU, ou encore quel est ce personnage culte qui pourrait bien être la prochaine cible de Deadpool et Wolverine.