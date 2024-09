Explication de la fin de Speak No Evil : quelle différence avec le film original ?

La fin de Speak no Evil présente un twist semblable à celui du film danois original, mais sa fin s’écarte pas mal de Ne dis rien : on vous explique tout.

Attention : cet article contient des spoilers majeurs de Speak no Evil et de Ne dis rien.

Sa bande-annonce a été accusée de spoiler le twist du film, et Speak No Evil pourrait bien en souffrir, mais sa fin était malgré tout déjà connue. Car le long-métrage est en réalité un remake de Ne dis rien de Christian Tafdrup, sorti en 2022. Et pour l’occasion, c’est James Watkins qui a pris la caméra, après avoir réalisé McMafia et surtout l’épisode bien nerveux Tais-toi et danse dans la saison 3 de Black Mirror.

Heureusement pour Speak No Evil, les spoilers semblent ne pas être un problème pour de nombreux spectateurs, qui rejoignent l’avis des stars du film. Et pour ceux qui auraient tout de même été surpris, on vous explique le final, et on vous dit en quoi il diffère de celui du film original de 2022.

Explication du twist de Speak No Evil

Avant le climax de Speak No Evil, Ant révèle à Agnes que Paddy et Ciara ne sont pas ses parents, mais un couple de tueurs au modus operandi bien huilé, qui consiste à piéger des familles en vacances.

Les assassins ont ainsi l’habitude d’approcher des touristes pour les inviter dans leur résidence isolée. Ils coupent la langue des enfants pour les empêcher de parler et les faire passer pour les leurs, et assassinent les parents après avoir pris soin de se faire des virements sur des comptes bancaires secrets.

Les transferts d’argent expliquent ainsi leur mode de vie aisé, qui leur évite d’avoir à travailler. Pour prouver sa déclaration, le garçon entraîne Agnes à la cave où sont conservés les effets personnels des précédentes victimes – y compris des parents d’Ant. Agnes finit par mettre au courant Louise et Ben, leur révélant ce qu’elle a appris.

Ben, Louise, Agnes et Ant réussissent à s’échapper après une nuit terrifiante passée à fuir et affronter Paddy et Ciara.

2024 Universal Studios

Les parents utilisent en effet le prétexte des premières règles d’Agnes pour tenter de s’échapper. Alors que la famille s’éloigne vers la voiture, le couple de tueurs les suit en les fixant de manière dérangeante. Il leur faut ensuite faire face à des obstacles, comme un pneu crevé. Quand la famille démarrera, ce sera pour voir Paddy et Ciara les saluer de loin, Ant toujours à leurs côtés.

Sauf qu’en se retournant, Ben voit Paddy jeter le garçon qui ne sait pas nager dans l’étang au bout de l’allée. Refusant de l’abandonner, le père de famille se jette lui aussi à l’eau pour le sauver, mais découvre ensuite que le duo de meurtriers a pris sa femme et sa fille en otage.

Les victimes sont emmenées dans la grange et se retrouvent ligotées, avant qu’on ne les force à faire des virements d’argent. Il est question d’assassiner les parents à l’aide d’une injection tandis qu’on discute de couper la langue d’Agnes alors qu’un complice arrive pour revendre la voiture des Dalton.

Mais Louise parvient à désarmer Paddy, et la famille s’échappe avec Ant en enfermant les tueurs dans la grange. Tous se précipitent vers la maison pour tenter de se mettre en sécurité. Malheureusement, le complice arrive et libère les assassins, qui coupent les lignes téléphoniques et l’électricité.

Piégés dans une maison plongée dans l’obscurité, Louise et Ben réalisent qu’ils devront se battre pour espérer s’en sortir. Cachant les enfants dans un placard, ils se préparent et tentent de se barricader, ce qui ne suffit pas à empêcher Paddy et Ciara d’entrer.

Finalement, le complice est tué, Paddy est aveuglé avec de la Javel avant d’être achevé grâce à une injection et de solides coups de brique dans le crâne, et Ciara est projetée au sol depuis le toit. Quand la famille s’enfuit, elle emmène Ant avec elle.

La fin de Speak No Evil est bien moins sombre que celle de l’original

Le film danois Ne dis rien de Christian Tafdrup se conclut de manière bien plus tragique : Patrick (Paddy) réussit à noyer Abel (Ant), avant de tuer Louise et Bjørn (Ben) et couper la langue d’Agnes.

Il n’y a donc pas de fin heureuse ni d’échappatoire pour les protagonistes, qui tentent en vain de s’enfuir après avoir retrouvé le corps d’Abel dans la piscine : leur voiture tombe en panne et ils sont rattrapés par leurs ennemis.

C’est Karin (Ciara) qui coupe la langue de la fillette, conformément au plan, et Patrick force ses invités à creuser leur propre tombe avant de les lapider. Agnes est donc condamnée à reprendre le rôle d’Abel pour la prochaine tuerie du couple de meurtriers.

Speak No Evil de James Watkins est sorti le 18 septembre 2024 au cinéma.