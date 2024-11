Qu’arrive-t-il à la petite Isha dans la saison 2 d’Arcane ?

L’acte 2 de la saison 2 se conclut sur un final éprouvant pour de nombreux personnages, Arcane ne cessant jamais de jouer avec les nerfs de ses spectateurs : qu’arrive-t-il à Isha, alias Baby Jinx ?

La saison 2 d’Arcane reprend directement après le final de la première sur Netflix, révélant les conséquences du geste désespéré de Jinx après un dernier repas mortel pour Silco. La série de Riot Games excelle toujours dans les rebondissements de son intrigue, offrant des moments de paix et des combats particulièrement satisfaisants pour les fans du jeu vidéo League of Legends comme pour les néophytes… pour finir presque systématiquement par frapper là où ça fait le plus mal.

La nouvelle saison ne fait pas exception : là où elle donne, elle reprend ailleurs, et le final de l’acte 2 n’aura pas manqué d’arracher des larmes aux spectateurs passés par toute une palette d’émotions en seulement une poignée de séquences. Autant dire que l’acte 3 risque d’être compliqué pour beaucoup de personnages, mais le public n’a à ce stade plus qu’un nom à la bouche sur les réseaux sociaux : celui d’Isha, petite fille surnommée affectueusement Baby Jinx pour ses affinités avec la championne aux cheveux bleus. Que lui est-il arrivé dans la saison 2 d’Arcane ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’acte 2 de la saison 2 d’Arcane.

Quel est le sort d’Isha dans la saison 2 d’Arcane ?

Isha se sacrifie dans le final de l’épisode 6 de la saison 2 d’Arcane en déclenchant une explosion grâce à l’Hextech : en éliminant un Vander incapable de se calmer, elle évite de nombreuses morts, dont celle de Jinx.

Vander sera passé par de nombreuses étapes dans la série de Riot Games sur Netflix. D’abord dopé au Shimmer puis tué dans la saison 1, il revient d’entre les morts dans la saison 2 grâce aux expériences de Singed qui remodèle son ADN à partir de plusieurs substances et des gènes d’un loup bicéphale. Mais une part de sa conscience réside encore en lui, et Jinx et Vi décident de l’emmener voir Viktor, désormais considéré comme un faiseur de miracle après sa fusion avec l’Hexcore.

Viktor parvient à obtenir des résultats, mais n’a pas le temps d’aller jusqu’au bout de la transformation de Vander : il est tué avant par un Jayce qui semble devenu fou. Dès lors, les autres miraculés s’effondrent sans vie. Mais Vander n’ayant pas achevé sa “guérison”, il reste vivant… et paraît alors accablé par une douleur terrible, plusieurs substances s’échappant de son corps : une conséquence de la mort de Viktor avec lequel il commençait à former un lien, ou à cause de Singed qui a certainement pu lui administrer son produit en profitant de l’inattention des autres.

Le loup-garou se met à frapper tout le monde alentours, et Isha décide de se sacrifier pour sauver Jinx : elle cumule la puissance des billes de l’Hextech pour provoquer une violente explosion, ironiquement similaire à celle qui aura eu raison de la famille de Jinx et Vi dans la saison 1 d’Arcane.

Isha reviendra-t-elle dans la saison 2 d’Arcane ?

Il y a peu de chance pour qu’Isha revienne dans la saison 2 d’Arcane, la petite ayant été soufflée par l’explosion dans le final de l’acte 2.

“Je pleure toutes les larmes de mon corps.“

Histoire d’enfoncer le clou, le morceau de musique d’Eason Chan qui accompagne l’action possède des paroles qui ressemblent sur de nombreux points à des adieux qu’Isha pourrait adresser spécifiquement à Jinx et qu’on peut traduire ainsi : “Ne te perds plus dans les problèmes. N’oublie pas, même si les larmes roulent, continue de courir droit devant. Cours jusqu’à ce que même le temps ne puisse plus te rattraper. Deviens un oiseau volant librement, sans souci. Cesse de chercher. Fais-moi un câlin. Oublie tranquillement. Je vais bien.“

La disparition de la petite fille, renommée Baby Jinx par les fans, n’aura pas manqué de faire parler d’elle sur les réseaux sociaux, certains spectateurs ne pouvant s’empêcher de relever tous les détails les plus déchirants de la séquence, comme le fait que “Jinx ait perdu Vander et Isha en même temps“.

Un internaute note également à propos des flash-backs concernant Jinx “la façon dont ses yeux redeviennent bleus parce qu’Isha fait revivre la Powder en elle“, quand d’autres préfèrent s’installer à long terme dans la phase du déni : “Je suis tellement heureux qu’Arcane se soit terminé alors que Vi, Jinx, Vander et Isha sont vivants et heureux ensemble au sein du culte de Viktor pour former une grande famille et que tout va bien, personne n’est mort haha ​​j’adore cette série.“

Pour découvrir à quelle sauce seront mangés les personnages survivants – et le public – il faudra regarder la suite d’Arcane sur Netflix : pour ne rien rater de la saison 2 et de son épisode final XXL, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.