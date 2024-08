Le trailer de Sonic 3 dévoile enfin le Shadow de Keanu Reeves et tease une mort majeure

Après des mois d’attente, la bande-annonce du film Sonic 3 est enfin arrivée, dévoilant pour la première fois le tant attendu Shadow incarné par Keanu Reeves. Mais elle tease également une mort majeure que beaucoup de fans redoutent.

Dans Sonic, le film (2020), nous avons déjà eu droit à l’introduction du Dr. Robotnik (ou Dr. Eggman) de Jim Carrey. Le second volet a quant à lui permis l’arrivée de Knuckles, l’ennemi juré de Sonic qui deviendra par la suite son allié, les deux s’étant alors associés contre le méchant moustachu pour protéger l’Émeraude Mère dans la suite de 2022.

Et Sonic 3 continue sur sa lancée en introduisant cette fois-ci l’un des personnages les plus marquants de la franchise, qui est brièvement apparu dans la scène post-générique acclamée de Sonic 2. Il s’agit bien évidemment de Shadow, le fameux hérisson noir et rouge. ATTENTION : cet article contient de potentiels SPOILERS !

Dans la première bande-annonce de Sonic 3, le film, une chose est claire : Shadow fait (au moins durant la première partie du film) figure d’antagoniste. Après avoir d’une manière ou d’une autre réussi à s’échapper de l’installation secrète du gouvernement appelée “Projet Shadow”, on le voit donner une raclée à Knuckles, avant de monter sur sa moto et d’affronter Sonic dans les airs.

La bande-annonce se termine par une révélation surprenante : Gerald Robotnik (le grand-père d’Eggman) apparaîtra lui aussi, et il sera également interprété par Jim Carrey… mais ce n’est pas l’élément le plus important à retenir ici. Car si vous connaissez l’histoire de la franchise, vous devez sûrement vous poser la même question : Maria va-t-elle mourir ?

Sans trop entrer dans les détails, Maria est un personnage clé dans l’histoire de Shadow. Elle est non seulement la petite-fille de Gerald Robotnik, mais elle est aussi la cousine germaine du Dr. Eggman, et son passé avec les G.U.N. (Gardian Units of Nation) et son ami hérisson a son importance dans le récit.

Shadow ne prononce pas son nom dans la bande-annonce, et le personnage incarné par la star de Sting (2024) Alyla Browne n’est aperçu que brièvement dans la vidéo. Mais les fans se préparent d’ores et déjà à la tragédie qui pourrait l’attendre.

« Ça fait déjà mal. Le sourire de Shadow montre bien qu’il n’a pas toujours été comme ça et que perdre Maria… l’a changé », a écrit un internaute sur X/Twitter après avoir regardé la bande-annonce. « Ok, j’adore l’idée de Shadow qui part en furie pour retrouver Maria », a commenté un autre.

« Shadow ! Maria ! Gerald ! Londres ! La moto ! Mon dieu, ça va être un super cadeau de Noël », a écrit un troisième.

La sortie de Sonic 3, le film au cinéma est prévue pour le 25 décembre 2024. En attendant, consultez notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir, ainsi que notre sélection de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.