Sonic 3 pourrait avoir révélé le méchant de Sonic 4 avec ce grand indice sur Robotnik

La bande-annonce du film Sonic 3 a enfin dévoilé l’arrivée de Shadow, mais prépare-t-elle aussi l’apparition d’un autre méchant emblématique de la franchise dans Sonic 4 ?

Après des mois d’attente et de nombreuses frustrations de la part des fans, la bande-annonce du film Sonic 3 a enfin fait son apparition en ligne. La vidéo va droit au but en mettant non seulement en avant l’introduction du tant attendu Shadow, mais elle montre également le retour de Jim Carrey et son Dr. Robotnik, suggérant même une mort tragique.

Mais cette bande-annonce du troisième volet pourrait aussi avoir posé les bases pour un prochain film qui semble de plus en plus inévitable, pouvant alors marquer les débuts au cinéma de l’un des méchants les plus terrifiants de la franchise : Metal Sonic.

En effet, dans cette bande-annonce, on voit enfin le Dr. Robotnik mettre la main sur l’une des épines superchargées de Sonic, un objet qu’il convoite depuis le tout premier film. Nous avons déjà vu Robotnik utiliser ces épines pour alimenter ses machines par le passé, ce qui pourrait mener à la création du fameux Metal Sonic.

Metal Sonic a fait sa première apparition dans le jeu vidéo Sonic CD de 1993 en tant que création de Robotnik, servant d’avant-dernier boss dans le jeu. Il réapparaîtra dans plusieurs autres jeux, y compris le grand classique Sonic Adventure de 1998.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation que Metal Sonic sera le méchant (ou même qu’un film Sonic 4 soit en préparation), nous approchons rapidement d’un point où la franchise commence à manquer de méchants emblématiques.

Alors que d’autres ennemis sont apparus au fil des décennies dans les jeux et les comics Sonic, il n’y en a tout simplement pas beaucoup qui soient aussi iconiques que ceux que nous avons déjà vus. Robotnik reste le méchant culte de Sonic depuis le début, et il est traditionnellement l’ultime adversaire de chaque jeu de la franchise.

Avec Robotnik mettant la main sur un pouvoir ultime et Sonic se faisant rapidement des alliés même parmi ses ennemis les plus sombres, il serait donc logique que Sonic 4 mette en avant un méchant qu’il ne pourra pas transformer en meilleur ami cette fois-ci.

Sonic 3, le film sortira en salle le 25 décembre 2024. En attendant, découvrez notre liste de toutes les adaptations de jeux vidéo en films et séries à venir, ainsi que notre sélection de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.