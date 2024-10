Les sourires de Smile 2 sont-ils réels ? Le réalisateur explique son secret

Le premier film avait déjà dérangé les spectateurs, mais le faciès perturbant est déjà revenu se plaquer sur les visages des héros de Smile 2 : un tel sourire est-il travaillé en CGI, maquillage, ou est-il parfaitement naturel ?

Smile 2 est sorti au cinéma le 16 octobre 2024, et offre déjà de nombreux changements, notamment du côté de son sujet : c’est cette fois une pop star du nom de Skye Riley qui se retrouve au cœur de l’histoire, la chanteuse ayant eu la malchance de se retrouver attachée à l’entité maléfique de la série de films d’horreur.

Mais une chose ne change pas : les sourires qui se dessinent sur les visages des fans et proches de la star, suffisamment inhabituels pour terrifier héroïne et spectateurs. Face à de telles têtes, une question semble revenir souvent sur la table. S’agit-il d’une expression naturelle ou retravaillée en post-production ? Le réalisateur Parker Finn a donné sa propre explication auprès de The Hollywood Reporter.

Lors d’une interview à l’occasion d’une avant-première, le cinéaste a en effet décrit le travail de son équipe, suggérant que les sourires dépendent avant tout de la performance des acteurs : “Parfois, ils arrivent clairement bien préparés, et je peux voir qu’ils se sont entraînés chez eux devant le miroir. D’autres fois, ça demande un peu plus de coaching.“

Parker Finn donne également davantage de détails sur les conseils qu’il confère aux comédiens : “Ce que je cherche, c’est obtenir un sourire en apparence amical. Il ne faut pas l’exagérer ni forcer les traits, tout repose sur le fait de déconnecter les yeux du sourire, et ensuite de bien positionner la tête. On produit une légère inclination, pour reproduire le célèbre ‘regard Kubrick’. Pour le reste, il y a les outils de la réalisation.”

Warner Bros.

Et puisqu’il est question de regards à la Kubrick, Smile 2 peut se targuer de compter dans son casting Ray Nicholson, le fils de Jack Nicholson. Pour lui, le sourire a été très facile à reproduire, comme il l’explique sur le même tapis rouge en se rappelant les conseils de sa co-star Naomi Scott : “Avant de commencer, Naomi m’a un peu préparé en me disant : ‘[Finn] est très précis, il va travailler avec tout le monde, ne pense pas que tu fais quelque chose de mal, il est juste très minutieux.’ Et on l’a fait, et Naomi a dit : ‘Eh bien, c’est dans la boîte, c’est parfait.’“

Smile 2 est sorti le 16 octobre 2024 au cinéma.