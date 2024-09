Smile 2 : date de sortie, trailer, intrigue…

La malédiction au sourire sinistre va bientôt faire son retour tant attendu sur le grand écran avec la suite du film Smile.

Avec un budget estimé à 17 millions de dollars seulement, Smile est devenu l’un des plus grands succès de 2022, ayant rapporté 217 millions de dollars dans le monde. Initialement prévu pour une sortie uniquement sur Paramount+, le film d’horreur a finalement été diffusé en salle suite à sa réception positive.

Le réalisateur de Smile, Parker Finn, avait déjà évoqué la possibilité d’une suite, mais il souhaitait apporter quelque chose de différent par rapport au premier volet. Pour rappel, ce dernier s’inscrit dans la continuité de son court-métrage Laura Hasn’t Slept de 2020.

Voici donc tout ce que nous savons sur Smile 2, y compris sa date de sortie, son casting, et plus encore.

Smile 2 sortira dans nos salles de cinéma le 16 octobre 2024.

Cette date de sortie est particulièrement bien choisie puisqu’elle arrive juste avant Halloween.

Bande-annonce de Smile 2

La première bande-annonce de Smile 2 est sortie le 18 juin 2024. Vous pouvez la visionner ci-dessous :

Il y a beaucoup de choses à retenir (Joel est de retour !), mais ce qui a attiré l’attention de tout le monde, c’est la chanson présentée dans la bande-annonce, qui a été spécialement conçue pour le film. Ce morceau a été créé spécialement pour Skye Riley, la pop star incarnée par Naomi Scott dans le film, et vous pouvez l’écouter dès maintenant sur Apple Music !

Une nouvelle bande-annonce est sortie le 3 septembre, offrant un aperçu beaucoup plus détaillé (et plus effrayant) de la folie qui entoure Skye Riley :

D’après ce que l’on peut voir, il semble que la pop star soit hantée par la mystérieuse entité souriante qui tue son ami. En même temps, elle doit gérer la célébrité tout en essayant de fuir cette sombre malédiction, ce qui semble être une tâche ardue. Encore plus inquiétant, il apparaît que le seul moyen d’échapper à cette malédiction est de mourir selon Morris, un nouveau personnage interprété par Peter Jacobson.

Casting de Smile 2

Le casting de Smile 2 comportera un tout nouveau groupe de stars, avec Naomi Scott dans le rôle de la protagoniste.

Voici la liste complète du casting de Smile 2 :

Naomi Scott dans le rôle de Skye Riley

Kyle Gallner dans le rôle de Joel

Lukas Gage dans le rôle de Lewis

Rosemarie DeWitt

Dylan Gelula

Raúl Castillo

Miles Gutierrez-Riley

Peter Jacobson

Ray Nicholson

Drew Barrymore dans son propre rôle

Parker Finn revient à la réalisation pour cette suite, en plus d’écrire et de produire le film. « Je profite simplement du moment d’avoir enfin franchi la ligne d’arrivée avec celui-ci », a déclaré Finn auprès de Slash Film.

« Je pense qu’il y a beaucoup de plaisir à avoir dans l’univers de Smile, mais en tant que réalisateur, je ne veux jamais simplement refaire la même chose. Donc, s’il devait y avoir une suite, je voudrais m’assurer qu’elle soit très surprenante et pas ce à quoi les gens s’attendraient. »

Intrigue de Smile 2

Smile 2 poursuivra l’histoire d’un sourire maléfique qui se propage autour du cercle intime d’une personne, mais cette fois-ci, l’intrigue se concentrera sur une pop star internationale.

Mis à part cela, les autres détails de l’intrigue restent encore à découvrir. La bande-annonce en révèle déjà pas mal, et nous savons que si le sourire maudit est assez dévastateur pour des gens ordinaires, il aura un impact encore plus grand sur une superstar avec une immense base de fans.

Voici le synopsis officiel partagé par Paramount Pictures : “À l’aube d’une nouvelle tournée mondiale, la star de la pop Skye Riley (Naomi Scott) se met à vivre des événements aussi terrifiants qu’inexplicables. Submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l’horreur, Skye est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu’il ne soit trop tard.”

En attendant, consultez notre guide sur le remake de Speak No Evil, ainsi que celui sur 28 Ans plus tard pour en apprendre plus sur les prochains films d’horreur à venir ! Et pour celles et ceux qui voudraient changer de registre, vous pouvez également découvrir notre liste de tous les films à voir en streaming ce mois-ci.