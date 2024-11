Silo Saison 2 : Le calendrier de sortie des épisodes

La saison 2 de Silo vient de commencer sa diffusion : pour ne rien rater de la suite, on vous donne le calendrier de sortie des épisodes.

À chacun son Fallout ! Si la série de Prime Video reprenant le célèbre jeu vidéo traite des mensonges post-apocalyptiques avec humour, celle d’Apple TV+ adopte un ton bien différent dans son adaptation du roman éponyme de Hugh Howey. Cachés dans les tréfonds de la Terre, les survivants de l’humanité vivent loin de la surface, considérée comme toxique et mortelle : mais l’information est-elle bien vraie ?

C’est ce qu’est amenée à vérifier Juliette, campée par l’excellente Rebecca Ferguson (Dune). Dans sa recherche de réponse, l’héroïne se retrouve embarquée dans une aventure mortellement dangereuse, mais surtout loin d’être terminée : la saison 2 de Silo vient de débarquer sur Apple TV+ pour lever le voile sur de nouveaux mystères. Et histoire de ne rien rater de la série, on vous propose le calendrier de sortie détaillé des épisodes de ce nouveau chapitre.

Quand sortira l’épisode 2 de la saison 2 de Silo ?

L’épisode 2 de la saison 2 de Silo sortira le 22 novembre 2024 sur Apple TV+ en France.

En tout, la saison 2 comptera 10 épisodes, et le final est déjà attendu pour le 17 janvier. Vous pouvez retrouver ci-dessous le calendrier détaillé de sortie des épisodes de Silo :

Épisode 1 : 15 novembre 2024

Épisode 2 : 22 novembre 2024

Épisode 3 : 29 novembre 2024

Épisode 4 : 6 décembre 2024

Épisode 5 : 13 décembre 2024

Épisode 6 : 20 décembre 2024

Épisode 7 : 27 décembre 2024

Épisode 8 : 3 janvier 2025

Épisode 9 : 10 janvier 2025

Épisode 10 : 17 janvier 2025

De son côté, Apple TV+ présente la série avec ce résumé : “Silo raconte l’histoire des dix mille derniers habitants de la Terre, qui vivent à un kilomètre sous la surface pour se protéger d’un monde toxique et mortel. Cependant, personne ne sait quand ni pourquoi le silo a été construit, et quiconque essaie de percer ce secret risque sa vie. Rebecca Ferguson incarne Juliette, une ingénieure cherchant à élucider le meurtre d’un proche, qui se retrouve face à un mystère aux profondeurs insoupçonnées. Parfois, la vérité est plus dangereuse que le mensonge.“

Et en attendant le prochain épisode de la saison 2 de Silo, vous pouvez également jeter un coup d’œil aux autres films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci.