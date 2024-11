Le showrunner d’Arcane répond aux critiques sur les morts de la saison 2

Dexerto a rencontré Christian Linke, co-créateur d’Arcane, qui a donné son avis sur les critiques à propos des morts du final de la saison 2. Attention, spoilers à venir !

L’acte 3 de la saison 2 d’Arcane a frappé son public et réussi à le bouleverser dès son arrivée sur Netflix le 23 novembre 2024, concluant au passage la première série dans l’univers adapté du jeu vidéo League of Legends. Et comme souvent avec les dernières parties de séries dramatiques, on a eu droit à de nombreuses morts. Heimerdinger se sacrifie dans l’épisode 7 après avoir aidé Ekko à créer son appareil à remonter le temps, tandis que Jayce, Viktor et Jinx disparaissent eux aussi dans des conditions assez explicites – et qui laissent pourtant planer le doute sur un éventuel retour.

Sans oublier Isha, surnommée “Baby Jinx”, dont la mort n’aura pas manqué de frapper les spectateurs droit au cœur après qu’elle ait tiré sur Warwick avec une arme Hextech surboostée dans l’acte 2 de la saison 2. Autant dire que la saison finale aura été éprouvante, et si beaucoup de fans ont salué la narration des showrunners et la technique du studio Fortiche, d’autres ont plutôt fait valoir leur frustration, parfois de manière virulente en parlant de décès “inconséquents” ou “dénués de sens“.

Netflix

Interrogé par nos confrères de Dexerto.com à propos de ces critiques, Christian Linke a répondu de son côté : “Je ne sais pas s’il existe un monde où ce genre de choses peut satisfaire tout le monde. ‘Inconséquent’ est une notion difficile à comprendre pour moi. Chaque grand moment final avec nos personnages, qu’il s’agisse d’une mort ou non, est une conséquence de leurs choix.“

Quant aux retours négatifs en général, le co-créateur d’Arcane a expliqué ne pas vouloir les ignorer pour pouvoir améliorer son travail : “Je veux écouter et apprendre d’eux. Et dans certains cas, je pense qu’il y a des leçons à en tirer pour ce que nous ferons à l’avenir. Parfois, je peux ne pas être d’accord. Mais j’essaie vraiment d’écouter et d’y réfléchir.“

Dans tout travail artistique, il faut s’attendre à des points de vue opposés, une réalité que Christian Linke accepte totalement : “On reçoit un peu de tout : certaines personnes disent que des points sont survolés, trop nombreux, précipités, et de l’autre côté, je reçois aussi beaucoup de messages qui me demandent ‘Où est ce personnage ? Pourquoi n’en avez-vous pas fait plus ?’“

Une dichotomie que Christian Linke mettait en avant plus tôt en novembre, en partageant deux messages de spectateurs se suivant et indiquant des avis très divisés. Alors que le premier indiquait “Merci pour Arcane, je me sens vu(e) et compris(e). C’est ma série numéro 1“, le deuxième en revanche n’y allait pas avec le dos de la cuillère : “La saison 2 est nulle. Vous êtes nul pour écrire une histoire.“

Les deux saisons d’Arcane sont intégralement disponibles sur Netflix. Et en attendant la suite concernant l’adaptation de League of Legends – ou pour faire le deuil –, vous pouvez aussi jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.