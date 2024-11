Après la fin d’Arcane, quelles sont les régions des trois prochaines séries League of Legends ?

Le showrunner d’Arcane a confirmé la production de trois nouvelles séries adaptant le jeu vidéo League of Legends, et a révélé où chacune d’entre elles se déroulera.

Arcane est bien terminée, et la saison 2 a su conclure l’histoire autour de Piltover avec brio : le final a été aussi explosif qu’émouvant et a même permis de teaser de nombreux éléments pour la suite des adaptations du jeu vidéo League of Legends. Sans grande surprise d’ailleurs, puisque les créateurs de la série n’ont pas hésité à répéter qu’il y aurait d’autres récits après ceux de Vi, Jinx et les autres – au point même d’annoncer un plan qui semble aussi ambitieux que le MCU.

Et si la suite peut paraître encore mystérieuse malgré les quelques indices disséminés dans l’épisode 9 de la saison 2, on sait au moins que l’adaptation est déjà en bonne voie : trois nouvelles séries reprenant le lore de LoL sont en cours de développement, et chacune d’entre elles s’inscrit dans une région différente du jeu.

C’est dans une interview sur Twitch avec le streamer Necrit94 que le showrunner d’Arcane, Christian Linke, a révélé que la prochaine série League of Legends est en développement depuis environ un an. Le co-créateur a ainsi rappelé que Riot est “loin d’avoir terminé” lorsqu’il s’agit de “construire une programmation pour raconter de nouvelles histoires et poursuivre les précédentes.” De plus, Christian Linke a confirmé la localisation des trois nouvelles séries : “Noxus, Ionia et Demacia auront des séries et [représentent] les prochaines étapes de cet univers adapté.“

Explication des régions Noxus, Ionia et Demacia de League of Legends

Noxus est le lieu d’origine de Mel et Ambessa Medara. Cette région est connue pour être belliqueuse, impitoyable et puissante, se concentrant sur ses conquêtes.

2024 Riot Games Inc.

Entourée de mers capricieuses, Ionia est quant à elle composée de plusieurs provinces alliées dispersées sur un vaste archipel connu de beaucoup sous le nom des Terres premières. Parmi les champions populaires de League of Legends originaires de Ionia, on retrouve Irelia, Maître Yi, Shen et Zed.

Riot Games

Le royaume de Demacia est un lieu majeur dans le lore de League of Legends. La Grande cité est le centre principal de toute la région et abrite la noblesse de la zone. Parmi les champions populaires issus de Demacia, on peut citer Fiora, Garen, Kayle et Lux.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir des séries de LoL ?

Des personnages comme Jinx et Ekko semblent être allés au bout de leur histoire, mais la fin de la saison 2 d’Arcane ouvre la voie à une suite pour de nombreux autres, notamment Mel Medarda.

Riot Games

À la fin de la saison 2 d’Arcane, Mel affronte enfin sa mère, Ambessa Medarda. Avec l’aide de Caitlyn, elle parvient à la maîtriser et la livre à la Rose Noire, une organisation qui traquait la guerrière depuis des années.

Mais Mel se rebelle également contre la Rose Noire, ce qui semble poser les fondations d’une des trois nouvelles séries de l’univers d’Arcane. La Rose Noire étant une organisation secrète installée à Noxus, la patrie de Mel, il est probable que la jeune femme retourne chez elle pour en affronter les membres.

Le parcours de Mel dans Arcane a été marqué par de nombreuses épreuves, le personnage découvrant finalement son véritable pouvoir et son but dans les derniers épisodes de la série. Sans oublier tout le teasing autour de Swain, un autre champion de Noxus, lié à un étrange corbeau du final de la saison 2.

Ionia et Demacia en revanche ont été mises de côté dans la série, mais restent des régions emblématiques de League of Legends. De nombreux champions originaires de ces régions n’ont pas été inclus dans la série, mais c’est une bonne chose : la richesse du lore laisse encore de belles pistes pour les prochaines productions dans la franchise que s’apprête à devenir Arcane.

En attendant d’en découvrir plus sur les prochaines adaptations de League of Legends, vous pouvez consulter la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, ou encore aller voir du côté des prochaines adaptations de jeux vidéo.