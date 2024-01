A Shop for Killers : tout savoir sur le nouveau K-drama de Disney+

Après le succès de son prédécesseur, A Shop for Killers se présente comme un spin-off montrant les péripéties d’une étudiante découvrant la sordide vérité sur son oncle.

En 2022, tvN diffusait le K-drama A Killer’s Shopping List, qui se concentrait sur l’implication enchevêtrée d’un supermarché local avec un tueur. Ahn Dae-sung (Lee Kwang-soo) a une excellente mémoire et un esprit aiguisé pour l’enquête criminelle. Mais il détient un record d’échecs à l’examen de police.

Il se retrouve à devoir travailler dans le supermarché de ses parents dans leur quartier. Mais quand un corps est découvert, il réalise rapidement que tous les indices mènent à l’un de leurs clients et à sa liste de courses. A Killer’s Shopping List a été un succès discret parmi les fans, qui l’ont cependant apprécié pour son aspect de thriller comique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Au lieu d’une deuxième saison, il a été annoncé que Disney+ créerait un spin-off intitulé A Shop for Killers. D’un supermarché à une boutique ne payant pas de mine, voici tout ce qu’il faut savoir sur la série coréenne.

A Shop for Killers : De quoi parle le K-drama ?

Dans A Shop for Killers, une jeune femme découvre la vérité sombre et complexe derrière le centre commercial de son oncle après sa mort.

La vie de Jung Ji-an n’a été que tragédie. Son père a tué sa mère puis s’est suicidé lors des funérailles de sa grand-mère. Elle est alors laissée aux soins de son oncle Jung Jin-man qui possède un commerce. Maintenant adulte, elle passe à autre chose et va à l’université.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais le drame n’est jamais bien loin. Ji-an est informée du décès de son oncle et retourne chez elle pour mettre de l’ordre dans ses affaires. Parmi ces dernières figure le centre commercial du défunt… Mais Ji-an réalise rapidement qu’il ne s’agit que d’une façade pour la véritable profession de son oncle. Le tonton était censé s’être suicidé, pourtant la vérité pourrait être toute autre : Ji-an connaissait bien son oncle et trouve l’information suspecte.

Selon Soompi, l’affiche officielle du K-drama porte une accroche indiquant : “L’héritage dangereux laissé par l’oncle. Continuerez-vous à gérer le commerce ?“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qui était vraiment l’oncle de Ji-an ? Ses secrets représenteront-ils une menace pour elle ? Ou bien prendra-t-elle sur elle pour poursuivre son travail après avoir découvert la vérité ? En un clin d’œil, Ji-an se retrouve catapultée au milieu d’une rafale de coups de feu et de violence et est forcée de se rappeler l’entraînement qu’elle a reçu dès son plus jeune âge.

A Shop for Killers : Qui est au casting ?

disney

Kim Hye-joon mène le jeu dans A Shop for Killers dans le rôle de Ji-an, aux côtés de l’acteur Lee Dong-wook dans le rôle de son oncle Jin-man. Découvrez la liste complète du casting ci-dessous :

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kim Hye-joon dans le rôle de Jeong Ji-an

Lee Dong-wook dans le rôle de Jeong Jin-man

Seo Hyun-woo dans le rôle de Lee Sung-jo

Park Ji-bin dans le rôle de Bae Jung-min

Geum Hae-na dans le rôle de Min-hye

Jo Han-sun

Kim Min

Lee Tae-young

Les fans de K-drama reconnaîtront un visage familier parmi le casting s’ils ont vu A Killer’s Shopping List.

L’acteur Park Ji-bin a en effet joué un rôle secondaire dans le K-drama de 2022 en tant qu’employé du supermarché, au rayon poissonnerie. Il est d’abord vu comme un possible suspect de meurtre jusqu’à ce qu’on découvre sa double personnalité, alors qu’il se déguise en femme. Une fois disculpé, il aide les personnages principaux à trouver l’assassin. En revanche, si l’on se fie à la différence des noms des personnages, le rôle de Park dans le spin-off ne devrait pas être lié au K-drama original.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il se trouve que Lee et Kim ont tous les deux joué des rôles de tueurs dans leurs rôles précédents dans Hell is Other People et Inspector Koo.

Quand sort A Shop for Killers ?

Le K-drama sera diffusé le 17 janvier 2024, sur Disney+.

A Shop for Killers rejoint ainsi la longue liste des K-dramas à venir pour 2024 et sera l’un des nombreux à être lancés dès janvier. La série coréenne se distinguera néanmoins des autres productions du genre, avec un total de huit épisodes. Et contrairement à The Killer’s Shopping List, le spin-off sera diffusé sur Disney+, pour un public international.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

En ce qui concerne son calendrier de sortie, les détails ne sont pas encore clairs sur le rythme de diffusion : Disney+ pourrait bien publier les épisodes de manière hebdomadaire, ou les lâcher d’un seul coup à la manière de Netflix.

Y a-t-il une bande-annonce pour A Shop for Killers ?

A Shop for Killers n’a pas encore de bande-annonce, mais Disney+ a sorti un teaser officiel et des affiches pour le K-drama. Découvrez-les ci-dessous :

C’est tout pour A Shop for Killers ! Et si vous cherchez d’autres K-dramas de qualité, vous pouvez consulter notre liste des meilleures séries coréennes de 2023.