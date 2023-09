Saison 4 de Sex Education sur Netflix : Date, scénario, casting…

La dernière saison de la série à succès revient sur la célèbre plateforme pour le plaisir des spectateurs. Casting, bande-annonce, scénario… Retrouvez toutes les informations à ne pas manquer sur ce qui promet d’être un final plein d’émotions.

La saison 4 de Sex Education est arrivée sur Netflix, après deux ans d’attente. La série primée créée par Laurie Nunn avait très vite trouvé son succès, grâce à ses ados attachants et loufoques aux prises avec d’innombrables questions sur la sexualité. Otis, Maeve, Ola, Eric, Adam, Ruby et tous les autres nous entraînaient ainsi au cœur de la campagne britannique pour leurs péripéties, dans des récits inclusifs mais aussi… éducatifs.

Alors que la saison 4 débarque tout juste sur Netflix, force est de constater certains changements : des acteurs ont quitté le casting quand d’autres l’ont rejoint, et les personnages qui sont restés ont forcément évolué depuis la première saison, forçant le scénario à aborder de nouveaux sujets. Mais aussi à changer de lieux, avec la fin du lycée emblématique de Moordale.

Il y a forcément de quoi être perdu après deux années à attendre la conclusion d’une série aussi suivie, mais pas de panique : on vous explique tout.

Sommaire

La saison 4 est sortie le 21 septembre 2023 et est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Qu’est-ce qui s’est passé dans les saisons précédentes ?

Otis et ses copines, ça en est où ? Notre jeune héros est toujours resté un mordu de la brillante et sarcastique Maeve, avec laquelle il avait créé, dans la toute première saison, une clinique du sexe dans le but d’aider leurs camarades un peu perdus de Moordale. Et malgré une histoire avec Ola dans la saison 2 et Ruby dans la saison 3, le lycéen ne peut oublier son premier amour, vers lequel il revient désespérément. On aurait pu croire à une happy end après le baiser tant attendu des fans, mais que nenni : la belle ayant été acceptée dans une grande école aux États-Unis, la suite promet son lot de problèmes.

Et les autres ? On ne peut faire l’impasse sur Eric et Adam et leur relation amoureuse. Le meilleur ami d’Otis, longtemps martyrisé par le fils de l’ancien proviseur qui n’assumait pas son homosexualité, avait fini par rencontrer Oba lors d’un voyage. Après un baiser échangé avec le jeune homme, il avait décidé de mettre un terme à son histoire avec Adam. Du côté de la mère d’Otis, Jean, c’était le suspense total : une nouvelle fois maman dans la saison 3 d’une petite fille, elle découvrait le résultat d’un test censé prouver la paternité de son compagnon, Jakob, avec une surprise évidente…

NETFLIX

Et pour le lycée de Moordale ? Terminé. À la fin de la saison 3, les élèves dénonçaient les pratiques tyranniques de leur proviseure Hope Haddon, remplaçante de l’ancien chef d’établissement Michael Groff (le papa d’Adam, vous suivez ?) On aurait pu crier victoire, si les conséquences n’avaient pas été la fermeture du bahut tant adoré de ses lycéens, et le déménagement de l’intrigue dans un autre lycée, celui de Cavendish.

Quel sera le scénario de la saison 4 de Sex Education ?

Les lycéens vont donc changer d’établissement, et cette transition promet de nombreux bouleversements. Après Moordale, Otis, Eric et les autres font leurs premiers pas à Cavendish, et l’ambiance va changer drastiquement. D’après la description de Netflix, Cavendish risque bien de provoquer “un choc culturel pour tous les élèves de Moordale : ils pensaient être progressistes mais ce nouveau lycée est d’un tout autre niveau. Du yoga tous les jours dans la cour, une ambiance très développement personnel, et des adolescents qui sont populaires parce qu’ils sont… gentils ?!“

Sur cette même description, on nous indique que Viv sera un peu perdue dans un lycée qui ne cherche jamais la compétitivité, tandis qu’Aimee va se lancer dans des cours d’Art et qu’Adam se demande si l’éducation traditionnelle est vraiment adaptée à sa personnalité.

Samuel Taylor/NETFLIX

Et pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, Maeve va pouvoir vivre son rêve en entrant dans la prestigieuse université Wallace, où elle suivra les cours de Thomas Molloy, un célèbre écrivain. Au grand regret d’Otis, resté au pays, et qui doit jongler entre l’absence de sa moitié et la présence d’une petite sœur à la maison, tout en préparant sa nouvelle clinique du sexe. Mais rien ne dit qu’il sera le seul expert sur le sujet dans le lycée Cavendish…

Qui verra-t-on au casting de cette saison ?

Le casting a beaucoup changé en quatre saisons, mais les acteurs principaux sont toujours là. Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa et Emma Mackey sont en effet de retour, dans les rôles respectifs d’Otis, sa mère Jean, Eric et Maeve. Mais ils ne seront pas les seuls, pour le plus grand bonheur des spectateurs :

Aimee Lou Wood (Aimee)

Connor Swindells (Adam)

Mimi Keene (Ruby)

Alistair Petrie (Michael)

Samantha Spiro (Maureen)

Kedar Williams-Stirling (Jackson)

Dua Saleh (Cal)

Chinenye Ezeudu (Viv)

George Robinson (Isaac)

Le passage d’un lycée à un autre, et l’arrivée dans une université américaine impliquaient forcément la découverte de nouveaux personnages. On peut notamment citer Dan Levy qui incarnera l’auteur et professeur Thomas Molloy, ou encore Thaddea Graham (Bel dans Doctor Who), Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), et les étoiles montantes Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James et Imani Yahshua.

Mais si certains rejoignent l’équipe, il y en a également qui quittent le navire. C’est le cas de Simone Ashley qui incarnait Olivia : ayant décroché le rôle clé de Kate Sharma dans la deuxième saison des Chroniques de Bridgerton, l’actrice a dû faire son choix.

De son côté, Emma Mackey, interprète de Maeve, avait précisé auprès de Radio Times qu’elle ne serait pas autant à l’écran que lors des précédentes saisons : “Je n’apparais pas aussi régulièrement (…) Mais nous sommes en plein tournage, et je suis ravie d’être de retour.“

Et la bande-annonce ?

Pour ceux qui n’arriveraient pas encore à se décider, Netflix a partagé la bande-annonce de cette saison 4 de Sex Education.

La saison 4 de Sex Education est déjà disponible sur Netflix. Rendez-vous donc sur la plateforme pour découvrir le final de cette série. Et comme conseillé dans le trailer : “Sortez les mouchoirs pour une fin jouissive !“