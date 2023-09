Un lieu de Sex Education est à vendre, et il coûte très cher !

À peine les lycéens de Moordale sont-ils revenus pour leur final avec la saison 4, que Netflix met en vente l’un des lieux les plus emblématiques de sa série britannique. Mais attention au prix : les portefeuilles vont chauffer !

Les lieux ont une place importante dans les séries, et ceux de Sex Education sont vite devenus iconiques. Le lycée des adolescents un peu paumés et timbrés sur les bords, ou encore les routes que nos héros semblent n’utiliser qu’avec des vélos, sont des exemples frappants. Mais il en est un autre que tout fan de la série connaît forcément, et il est en vente. Netflix n’a visiblement pas attendu bien longtemps pour mettre le bien sur le marché, profitant de l’engouement de son public après la sortie de la saison 4 de Sex Education.

Habiter dans la même maison que ses personnages préférés : un rêve devenu réalité ?

En effet, c’est dans le foyer chaleureux d’Otis (Asa Butterfield) et sa mère Jean (Gillian Anderson) qu’un spectateur pourra peut-être avoir l’honneur de dormir (et plus si affinités, thème de la série oblige).

Mais ledit spectateur devra tout de même disposer d’une somme conséquente sur son compte, ou bien d’être un beau parleur pour convaincre son banquier, car le prix demandé a de quoi en refroidir plus d’un : pour s’offrir la baraque située dans le Pays de Galles, il va falloir débourser 1,5 millions de livres, soit à peu près 1,75 millions d’euros. Il va falloir en donner, des séances de thérapie sexuelle pour parvenir à réunir autant d’argent…

Une annonce découverte par les réseaux sociaux

L’annonce officielle de la maison la décrit comme : “Un ancien pavillon de pêche norvégien impressionnant, magnifiquement présenté, à l’abri des regards dans un environnement boisé et spectaculaire, et jouissant de vues époustouflantes surplombant les gorges de la Wye au sud et au nord.

“Le Chalet a été construit en 1912 pour servir de pavillon de pêche pour le saumon et est d’architecture norvégienne. Le cadre est tout à fait exceptionnel, avec de superbes vues sur les gorges de la rivière depuis sa position cachée et boisée. On trouve également un accès piéton depuis son terrain jusqu’au cours d’eau. La propriété est accessible par une très longue allée à travers les bois. De l’intérieur et depuis les terrasses extérieures en bois stratégiquement construites, on a des vues à couper le souffle sur la rivière Wye au sud et au nord.”

Si vous voulez investir, il va falloir se dépêcher : l’information a déjà été lâchée sur les réseaux sociaux et les fans de Sex Education sont plus que nombreux !

“Ça fait un moment que je garde cette info, mais LA MAISON DE “SEX EDUCATION” EST EN VENTE !“

La vente d’un lieu aussi emblématique semble tirer un trait sur les derniers espoirs d’une cinquième saison, toutefois la créatrice de la série avait avoué ne pas être tout à fait prête à tourner la page, laissant sous-entendre la possibilité d’éventuels spin-offs à l’avenir.

La saison 4 de Sex Education est disponible sur Netflix.