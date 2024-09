Severance révèle le titre des épisodes de la saison 2, les fans ont de grandes théories

Les titres de cinq épisodes de la saison 2 de Severance ont déjà suscité des théories chez les fans de la série primée.

À la grande déception des fans de la célèbre série Apple TV, la suite de Severance ne sortira pas avant début 2025, soit environ trois ans après le lancement de la première saison.

Peu de choses sont connues à propos de la saison 2 de Severance, hormis ce qui est montré dans une brève bande-annonce des projets à venir sur Apple TV+. Mais même les plus petites images du teaser ont inspiré de nouvelles théories dans la communauté des fans. Et plus récemment encore, la découverte de plusieurs titres d’épisodes de la prochaine saison a également suscité de vives discussions sur ce qui pourrait arriver ensuite.

Comme l’a repéré un utilisateur sur le subreddit de la série, le site de la WGA (Writers Guild of America) inclut une liste de cinq titres d’épisodes de la saison 2 de Severance.

Les titres des épisodes 1 à 4 sont respectivement : « Hello, Ms. Cobel », « Goodbye, Mrs. Selving », « Who is Alive? » et « Woe’s Hollow ». Curieusement, la liste saute le cinquième épisode et passe directement au sixième, intitulé « Attila ». Les épisodes 7 à 10 sont pour l’instant sans titre.

Bien évidemment, les fans ont déjà des idées sur ce que pourraient impliquer ces épisodes de la saison 2, en se basant uniquement sur les titres.

WGA

Un utilisateur dans le fil Reddit a supposé que les trois premiers épisodes de la deuxième saison pourraient tous tourner autour d’Harmony Cobel (alias Mme Selvig).

L’internaute en question a écrit : « À première vue, est-ce que les épisodes 1 et 2 seraient des épisodes flashback sur Mme Cobel, et que l’épisode 3 reprendrait au moment du cliffhanger ‘Elle est vivante !’ ? »

Alors que certaines réponses soutiennent pleinement l’idée des flashbacks, un autre utilisateur de Reddit a émis l’hypothèse que « Who is Alive? » pourrait explorer le traitement des « innies » et comment ils « ne sont pas vraiment perçus comme des individus du tout ».

Étant donné que le terme « Woe» fait partie des “Four Tempers” (ou les Quatre Tempéraments) dans la philosophie de Kier Eagan sur l’âme humaine, une personne pense que l’épisode 4 apportera des éclaircissements sur « comment les tempéraments sont équilibrés/ce que fait MDR [Macrodata Refinement] ».

Les théories autour de l’épisode 6 suggèrent qu’il pourrait se concentrer sur Kier Egan, le fondateur de Lumon Industries, puisque le nom Attila signifie « père » en hongrois.

Quoi qu’il en soit, il faudra encore prendre son mal en patience avant le retour de la série. Mais les questions restées sans réponse à la fin de la saison 1 devraient trouver une explication lorsque la saison 2 de Severance arrivera le 17 janvier 2025. En attendant, vous pouvez jeter un œil à notre liste sur toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.

