La saison 2 de Severance franchit une étape importante à deux mois de sa sortie

Deux mois seulement nous séparent de la sortie de la saison 2 de Severance, et la post-production se déroule à merveille, d’après une nouvelle mise à jour de son producteur Ben Stiller.

Elle compte parmi les meilleures séries sur Apple TV+ (avec Silo et sa saison 2 qui commence sur les chapeaux de roue), et pourtant il a fallu attendre plus de deux ans pour obtenir une deuxième saison de Severance, création un peu barrée et perturbante de Dan Erickson mettant en avant un joli casting mené par Adam Scott.

De nombreux obstacles ont retardé sa sortie (les grèves à Hollywood de la WGA et de la SAG-AFTRA, des rumeurs de tensions en coulisses, une production interrompue à plusieurs reprises, les plannings des acteurs), mais les nouveaux épisodes arriveront finalement le 17 janvier 2025.

Ben Stiller, l’un des principaux producteurs et réalisateurs pour la série, a publié une mise à jour majeure sur BlueSky : le mixage sonore de la saison 2 de Severance est désormais officiellement terminé, ce qui signifie que la série est presque prête à être diffusée sur Apple TV+.

Le producteur a également partagé deux dates importantes à noter dans le calendrier des spectateurs : le 7 décembre, un panel Severance se tiendra au CCXP24 au Brésil, durant lequel devrait être révélée une nouvelle bande-annonce. Le 17 décembre, on peut aussi compter sur le fait que la première saison sera disponible en Blu-ray pour de nombreux pays.

Et déjà, le premier teaser de la saison 2 a révélé une information inquiétante : Mark (Adam Scott) travaillera avec de nouveaux collègues, et on ne sait pas ce qu’il adviendra de Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) et Dylan (Zach Cherry).

Dans une interview avec IndieWire, le scénariste et producteur exécutif Mohamad El Masri a laissé entendre que les nouveaux épisodes poseraient les fondations d’une troisième saison. “Je pense qu’il y a un chevauchement naturel qui se produit, surtout avec la deuxième saison d’une série, où vous devez maintenir [l’élan],” a-t-il ainsi déclaré, avant de poursuivre : “Les gens sont intéressés, ils regardent, et maintenant, avec la saison 2, il faut vraiment réfléchir non seulement à ce que cette saison va offrir de manière satisfaisante, mais aussi à la manière dont elle prépare la saison 3 et au-delà.“

En attendant la saison 2 de Severance sur Apple TV+ le 17 janvier 2025, vous pouvez jeter un coup d’œil à la liste des films et séries qui sortent en streaming ce mois-ci, toutes plateformes confondues.