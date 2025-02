L’épisode 5 de la saison 2 de Severance promet déjà “fureur et trahison”

Après la fin époustouflante de l’épisode 4, le cinquième se fait attendre avec impatience – et selon une des stars de la série, il faut se préparer à de la “fureur et de la trahison”.

Severance brille pour ses métaphores, sa représentation minimaliste et ses personnages creepy, mais aussi par ses cliffhangers. Alors que la saison 1 se concluait sur la rébellion des inter en révélant enfin des secrets aux collègues et proches de leurs exter, la saison 2 a elle aussi réussi à provoquer de la surprise chez son public.

L’article continue après la publicité

À commencer par le retour d’Asal Reghabi et sa restauration, qu’elle utilise sur Mark dans l’épisode 3… pour qu’on se retrouve finalement dans un tout autre décor dans l’épisode 4, à l’occasion d’un team building saugrenu sauce Lumon – qui finit mal pour Irving. Et la saison 2 de Severance ne va pas s’arrêter en si bon chemin, à en croire Britt Lower, l’actrice derrière Helly, qui tease un épisode 5 particulièrement brutal.

L’article continue après la publicité

L’épisode 5 de la saison 2 de Severance explorera les conséquences de la tromperie chez Helly/Helena

Après le réveil glacial d’Helly dans l’épisode 4, le cinquième épisode dévoilera sa réaction face aux actes d’Helena depuis le début de la saison 2 de Severance.

L’article continue après la publicité

Apple TV+

C’est en s’adressant auprès d’Entertainment Weekly que Britt Lower a expliqué : “C’est évidemment un coup dur, et elles vont toutes les deux être confrontées à des questions d’indépendance et de consentement. J’ai ressenti de l’empathie pour Helly, qui n’a pas son mot à dire sur ce qui lui arrive, mais aussi pour Helena, car c’est la première fois qu’elle fait l’expérience d’une telle connexion humaine – et ce, à travers une identité qu’elle n’a pas méritée.”

L’interprète de la dissociée poursuit : “Naviguer dans cette réalité et essayer de vraiment la voir sous deux perspectives… Évidemment, le point de vue d’Helly refait surface, et dans l’épisode 5, la fureur et la trahison qu’elle ressent sont totalement justifiées.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode 5 de la saison 2 de Severance, intitulé “Cheval de Troie“, présente un bref synopsis sur Apple TV+ : “La tension monte après la perte d’un membre de l’équipe. L’exter de Mark fait une avancée majeure.“

Apple TV+

Ce qu’une telle description signifie pour Mark reste encore flou, mais l’acteur Adam Scott estime que les événements de l’épisode 4 “changent beaucoup de choses” dans l’esprit de son personnage : “C’est un moment qui bouleverse sa vie. Il existe depuis environ deux ans et demi, donc c’est énorme pour lui. Ses sentiments pour Helly n’ont fait que grandir au fil de la saison, donc à la fin de l’épisode 4, on ne sait pas encore comment ça affecte Mark émotionnellement. Mais Helly est une part essentielle de sa vie. Énorme. Et je pense qu’une grande partie de son identité est liée à ce qu’il ressent pour elle et à ce qu’elle ressent pour lui. On peut donc imaginer à quel point ça va être un séisme pour lui.”

L’article continue après la publicité

La saison 2 de Severance est loin d’être terminée sur Apple TV+ : pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.