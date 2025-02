Cette scène de Severance entre Mark et Helly devient sordide après le twist de l’épisode 4

L’épisode 4 de la saison 2 de Severance a clairement bousculé les spectateurs, et l’une de ses scènes a un sens bien plus sombre une fois qu’on a vu le twist de fin.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 4 de la saison 2 de Severance.

La classification d’âge avait permis de deviner certains détails concernant l’épisode 4 de la saison 2 de Severance, et une scène en particulier entre Mark et Helly n’aura probablement pas trop surpris les spectateurs avertis. Le site Australian Classification avait en effet fait passer l’épisode dans la catégorie réservée à un public “mature”, en raison de scènes de sexe, annonçant un moment plus intime entre deux personnages de la série sur Apple TV+.

Et quoi de mieux pour franchir le pas qu’un séminaire de team building en pleine nature, renforcé à coup d’histoires sordides sur la famille Eagan ? L’équipe des raffineurs a en effet quitté momentanément les locaux de Lumon pour se retrouver dans des paysages enneigés et glacés, et la nuit passée à camper aura été torride pour Mark et Helly. Sauf que le twist de fin d’épisode 4 change la donne, et rend la relation entre les deux tourtereaux bien plus dérangeante.

La scène entre Mark et Helly change de sens après le twist de l’épisode 4

On apprend en effet grâce à l’obstination d’Irving qu’Helly a en réalité été remplacée par Helena Eagan, son exter, qui s’avère aussi être l’héritière de Kier Eagan – et donc de Lumon.

Apple TV+

Une révélation qui coûte le renvoi d’Irving, mais dont les conséquences ne s’arrêtent pas là. Car lorsque Mark a une relation avec sa collègue, il s’agit également d’Helena, ce qu’il ignore.

Pourtant, si la femme lui ment en prétendant être Helly, il est aussi possible qu’elle soit sincère en sous-entendant détester celle qu’elle est lorsqu’elle reprend son identité d’exter. Condamnée à suivre la doctrine de sa famille, n’ayant pas le loisir d’être elle-même, Helena aurait pu être troublée de découvrir le baiser entre son inter et Mark avant le déclenchement de l’astreinte externe du final de la saison 1 de Severance.

Après tout, Helena ne peut pas fraterniser avec des gens ordinaires. Sa vie est régie par des règles strictes, et peut-être espère-t-elle expérimenter la vie plus simple de son inter. On peut aussi supposer qu’Helena a développé des sentiments pour Mark, rappelant l’obsession sinistre de Mme Cobel dans la saison 1.

“Je suis sûre que c’est à ce moment-là qu’Helena a réalisé qu’Helly avait une meilleure vie qu’elle. Mon dieu, Britt Lower est tellement incroyable.“

Mais une autre théorie circule sur les réseaux sociaux, et suggère qu’Helena chercherait avant tout à se venger d’Helly. Cette dernière a en effet tenté de se suicider – et donc de tuer son exter Helena – dans la saison 1. Sa rébellion a été poussée à son paroxysme quand l’inter a profité de l’astreinte externe pour saboter le gala donné par Helena pour promouvoir la dissociation de Lumon, lui valant la colère de son père et une certaine humiliation devant le reste des employés.

Qu’elle soit sincère ou non, l’usurpation d’identité d’Helena pour profiter de Mark reste un comportement trompeur. Le héros n’ayant pas eu conscience du remplacement d’Helly lors de leur relation de l’épisode 4, à laquelle il n’aurait très certainement pas consenti s’il avait su qu’il était en présence de la PDG de Lumon dont il ignore tout, on peut rapidement arriver à la conclusion que le protagoniste a subi un viol. Une conclusion qui peut aussi s’appliquer à Helly, contrainte de partager le corps d’Helena sans savoir ce que son inter en fait…

La saison 2 de Severance n’est pas terminée : pour découvrir la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.