Explication de la fin de l’épisode 4 de la saison 2 de Severance : qu’arrive-t-il à Irving ?

L’épisode 4 de la saison 2 de Severance était annoncé comme radicalement différent de tout ce qui avait été fait dans la série sur Apple TV+ : comment faut-il comprendre la fin ?

La saison 2 de Severance se montre à la hauteur des attentes, après avoir fait patienter les spectateurs plusieurs années. Et si certaines questions ont déjà commencé à obtenir des réponses, le suspense quant à lui ne fait que grimper alors que le reste du mystère s’épaissit. C’est dans ce contexte que l’épisode 4, annoncé en avance comme “radicalement différent“ de tout ce qui avait été vu dans Severance, est sorti sur Apple TV+.

L’article continue après la publicité

Ce nouveau volet offre en effet une pause bizarre dans la narration de la saison 2, changeant complètement le décor de l’histoire – le public avait eu droit à un teasing avec une des images de la promotion montrant les personnages en manteaux de fourrure dans un lieu enneigé. Mais là où l’épisode 4 se distingue, c’est essentiellement dans les révélations qui sont faites à la toute fin, pour lesquelles un personnage paie le prix fort.

L’article continue après la publicité

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’épisode 4 de la saison 2 de Severance.

L’article continue après la publicité

Quel est le sort d’Irving à la fin de l’épisode 4 de la saison 2 de Severance ?

Après avoir réussi à prouver qu’Helly a été remplacée par Helena Eagan depuis le début de la saison 2 de Severance, Irving est renvoyé par M. Milchik à la fin de l’épisode 4.

Apple TV+

L’épisode 3 se terminait sur la restauration de Mark, mais l’épisode 4 a enchaîné sur un tout autre sujet, entraînant l’équipe des raffineurs de macrodonnées dans un team building émaillé de bizarreries en tout genre. Et comme tout bon team building qui se respecte, l’événement a permis aux personnages de régler leurs comptes, provoquant au passage coucheries et autres dramas (le gâchis des chamallows en aura choqué plus d’un).

L’article continue après la publicité

En rapport: La saison 3 de Severance donne déjà des nouvelles avant la sortie de la saison 2

L’article continue après la publicité

Mais c’est surtout Irving qui brille dans l’épisode 4, ne lâchant rien alors qu’il soupçonne Helly de leur mentir depuis le début, peu convaincu par cette histoire de jardinier de nuit. Refusant de se laisser amadouer, le dissocié réussit à faire chanter M. Milchik pour que la vérité éclate et qu’Helly revienne à la place d’Helena. Mais son coup de génie a un prix : celui de son renvoi, à effet immédiat.

Apple TV+

Si le congé d’Irving n’atteindra que partiellement l’exter, il en va autrement pour l’inter. N’existant que pour le travail au sein des locaux de Lumon, le dissocié ne va pas techniquement mourir, mais son sort n’est pas plus enviable : il va purement et simplement disparaître, ne pouvant plus être éveillé.

L’article continue après la publicité

La sentence va encore plus loin que la mort, puisque pour les inter restant à Lumon, il n’existera plus de trace d’Irving. Une telle punition rappelle ainsi la damnatio memoriae de la Rome antique, qui consiste à supprimer toute mention d’un défunt des registres pour le condamner à l’oubli.

L’article continue après la publicité

Heureusement, l’exter d’Irving reste bien en vie de son côté, et paraît impliqué dans une affaire concernant Lumon. Tout n’est donc pas complètement perdu pour le personnage, qui pourrait bien revenir dans la saison la saison 2 de Severance. Et pour ne rien rater de la suite de la série, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes.