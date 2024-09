3 séries du créateur d’American Horror Story arrivent en septembre 2024

Ryan Murphy, le créateur d’American Horror Story, va lancer plusieurs séries dans des registres différents au cours du mois de septembre.

Alors qu’octobre est généralement connu pour être le mois de l’horreur, les fans ayant alors droit à toutes sortes de films et séries du genre durant cette période, Ryan Murphy a décidé de commencer la saison de la peur un peu plus tôt cette année.

Cependant, au lieu de proposer l’un de ses projets typiques et sanglants, les nouvelles séries du réalisateur mettront surtout en avant des événements tirés directement des gros titres de l’actualité.

La programmation de Murphy pour septembre commence le 17 avec American Sports Story : Aaron Hernandez, suivie de la saison 2 tant attendue de Monstres le 19 septembre, et cela se termine avec Grotesquerie le 25.

Parmi les trois projets du réalisateur, deux sont basés sur des affaires criminelles réelles survenues au cours des 25 dernières années.

American Sports Story est le premier volet d’une nouvelle série d’anthologie sportive produite par Murphy qui racontera la vie d’Aaron Hernandez, un joueur talentueux de la NFL qui a été arrêté et condamné pour le meurtre d’Odin Lloyd en 2013. Nous n’avons pas encore de date de sortie française pour cette série, mais elle devrait vraisemblablement être disponible sur Disney+ chez nous.

L’histoire de Lyle et Erik Menendez sera la deuxième saison de la série Monsters du réalisateur. La première saison était centrée sur la vie et les crimes du tueur en série Jeffrey Dahmer.

La saison 2 retracera la chronologie des meurtres de José et Kitty Menéndez, perpétrés par leurs fils adultes Lyle et Erik. Elle sera disponible sur Netflix dès le 19 septembre 2024.

Grotesquerie, quant à elle, est une série qui se rapproche davantage des projets plus fantastiques de Murphy, comme American Horror Story ou Scream Queens.

Située dans une petite ville rurale fictive, l’intrigue suit une religieuse et un détective qui s’associent pour démêler un réseau de crimes atroces qui semblent de plus en plus relier leur vie professionnelle et personnelle de manière sinistre. Grotesquerie devrait normalement sortir sur Disney+ en France.

En plus d’être showrunner et producteur de ces séries d’horreur à venir, Murphy continuera son travail sur la série 9-1-1, aux côtés de ses partenaires créatifs de longue date Brad Falchuk et Tim Minear.

La série, qui suit la vie d’un groupe de premiers intervenants de Los Angeles, entame sa huitième saison, dont la première est prévue pour le 26 septembre, juste après Grotesquerie.

Et pour en savoir plus sur les autres nouveautés du moment, voici notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.