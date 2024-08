5 séries comme House of the Dragon, en attendant la saison 3

La saison 2 de House of the Dragon est maintenant terminée, et les fans de drames fantastiques et historiques seront à la recherche d’autres séries à regarder en attendant la prochaine saison du spin-off de Game of Thrones.

Bien sûr, l’attente sera longue, la saison 3 de House of the Dragon n’étant pas prévue avant deux ans. Il est donc temps de trouver de nouvelles séries à ajouter à votre liste, ou peut-être de redécouvrir celles que vous connaissez et aimez déjà.

L’article continue après la publicité

Toutes les séries n’ont pas de dragons ni de rois Targaryen, mais il y a beaucoup d’options qui peuvent satisfaire ce besoin de violence, de mythologie et de mondes vastes.

L’article continue après la publicité

Sans plus tarder, voici donc 5 séries à regarder en attendant la suite de House of the Dragon.

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir (2022-en cours)

Amazon MGM Studio

De quoi ça parle : Se déroulant au cours du Second Âge de la Terre du Milieu, Les Anneaux de Pouvoir est un préquel qui explore l’histoire menant à la création de l’anneau de Sauron ainsi que des dix-neuf autres anneaux de pouvoir qui ont été forgés.

L’article continue après la publicité

Pourquoi les fans de House of the Dragon vont adorer : La première saison des Anneaux de Pouvoir est sortie à peu près en même temps que la première saison de House of the Dragon, mettant deux séries fantastiques en concurrence, que cela leur plaise ou non. Les Anneaux de Pouvoir est devenue la série télé la plus chère jamais produite, elle est donc un sujet de comparaison incontournable.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mais si vous aimez explorer le monde fictif de Westeros et analyser les avantages et inconvénients des adaptations fantastiques, alors Les Anneaux de Pouvoir vous rendra service. Et si vous aimez les séries avec un peu de magie et de surréalisme, c’est le meilleur choix après House of the Dragon.

Game of Thrones (2011-2019)

HBO

De quoi ça parle : Bien évidemment, nous ne pouvions pas ne pas mentionner la série d’origine en parlant de séries similaires à House of the Dragon. Se déroulant environ 200 ans après les événements de House of the Dragon, Game of Thrones explore les années de guerres et de batailles à Westeros dans un paysage politique en décomposition.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pourquoi les fans de House of the Dragon vont adorer : Tout fan de George R.R. Martin qui se respecte a probablement déjà regardé Game of Thrones avant que House of the Dragon ne soit même une idée dans l’esprit de HBO. Mais peut-être avez-vous commencé par le préquel, ou peut-être que cela fait longtemps que vous n’avez pas revisité l’histoire des Stark, des Lannister et des autres Maisons qui peuplent ce riche univers.

L’article continue après la publicité

Non, Game of Thrones n’a pas eu une fin satisfaisante. Mais cela vaut la peine de se replonger dedans pour revivre ces premières années de violence choquante, de brutalité et de mythologie profonde. (Vous pouvez toujours sauter la dernière saison si vous le souhaitez.) Quoi qu’il en soit, Game of Thrones reste un excellent choix pour celles et ceux qui veulent prendre leur mal en patience en attendant la troisième saison de House of the Dragon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Rome (2005-2007)

HBO

De quoi ça parle : Comme vous l’avez probablement deviné par le titre, Rome se déroule dans les derniers jours de la République romaine, explorant la vie des petites gens et des nobles de l’époque. La première saison commence avec la guerre civile de Jules César en 49 av. J.-C.

Pourquoi les fans de House of the Dragon vont adorer : Alors que House of the Dragon et Game of Thrones se déroulent dans des mondes fictifs, Rome explore une période historique extrêmement violente pour l’un des empires les plus opulents jamais vus. La série a été comparée aux récits de George R.R. Martin en raison de ses niveaux élevés de nudité et de violence, mais elle a l’avantage supplémentaire d’être saluée pour son exactitude historique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si le danger et le désir présents dans House of the Dragon et autres vous attirent, alors vous pouvez en trouver une version plus historique avec Rome. Regarder cette série donne l’impression de faire un saut dans le temps, tout en gardant le frisson de la fantaisie.

Les Tudors (2007-2010)

Showtime

De quoi ça parle : Les Tudors se concentre sur le règne et les célèbres mariages d’Henri VIII, suivant l’obsession du jeune roi anglais pour le pouvoir, l’héritage et le désir.

L’article continue après la publicité

Pourquoi les fans de House of the Dragon vont adorer : Pour certains, les dragons sont l’attraction principale de House of the Dragon. (Et c’est compréhensible, vu que c’est dans le titre !) Mais pour d’autres, ce sont les jeux politiques et la tension sensuelle qui forment l’attrait de la série. Si vous faites partie de cette dernière catégorie, Les Tudors est le substitut parfait.

L’article continue après la publicité

Comme beaucoup de personnages de House of the Dragon, l’héritage d’Henri VIII n’est pas des plus agréables. Le roi était connu pour son approche discutable du mariage et de la religion, et Les Tudors est une exploration dangereuse et sexuelle de ce morceau bien réel de l’histoire.

L’article continue après la publicité

Comme beaucoup de drames de ce genre, elle prend des libertés créatives avec la vérité historique, mais tout cela en fait une excellente série et plaira aux fans qui aiment l’histoire sordide de la lignée royale des Targaryen.

Vikings (2013-2020)

History

De quoi ça parle : Inspirée des récits du héros viking Ragnar Lothbrok, la série montre l’ascension d’un simple fermier, devenu un grand roi scandinave.

L’article continue après la publicité

Pourquoi les fans de House of the Dragon vont adorer : Tout comme l’univers de Game of Thrones, Vikings a inspiré une franchise plus large, avec son spin-off Vikings: Valhalla qui est arrivée deux ans seulement après la fin de la série principale. House of the Dragon continue de prouver que le petit écran n’a rien de petit, et Vikings est un autre exemple de la portée épique que peut atteindre la télévision.

L’article continue après la publicité

Il y a beaucoup de batailles dramatiques (ce qui a plutôt manqué à la saison 2 de House of the Dragon), c’est donc un choix parfait pour quelqu’un qui cherche une histoire historique à la fois sanglante et plutôt réaliste.

L’article continue après la publicité

Et pour celles et ceux qui ne veulent pas rater les nouveautés du moment, découvrez notre liste de toutes les séries à voir en streaming ce mois-ci.